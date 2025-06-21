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打造高需求寶寶專屬照護 理解需求與溫柔陪伴

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／蘊晨　採訪諮詢／翁佩魁小兒專科診所院長盧英仁．中國醫藥大學新竹附設醫院兒童發展聯合評估中心兼任主治醫師黃偉垣

根據翁佩魁小兒專科診所院長盧英仁的臨床觀察，高需求寶寶總需要大人的關注與身體接觸，因此，「睡覺時，往往要摸著照顧者並需要陪睡，希望黏著一起陪在身邊做任何事」。

不說「不要哭」！情緒風暴的平息之道

面對高敏感特質幼兒的獨特需求，盧英仁醫師提出兩項核心教養策略：

深度理解需求為首要

意即「搞懂需求，別急著安撫」，當孩子哭泣時，不急於立即安撫，而應深入解讀其真實意圖。高敏感寶寶的哭鬧並非總源自於飢餓或睡意等基本生理需求，更多時候是在表達對環境探索的強烈渴望，或試圖與外界建立更深層的情感連結。

父母需要成為敏銳的觀察者，透過細緻入微的觀察與持續不懈的學習，逐步解讀不同哭聲與行為模式所蘊含的深層意義。如此，能避免親子雙方陷入無效的情緒循環，更能在孩子情緒高漲的關鍵時刻，提供真正符合需求的回應。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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引導情緒非強制壓抑

就是引導情緒而非強制壓抑，透過「引導健康情緒轉移」的策略。盧英仁醫師提醒，面對孩子的情緒風暴時，「不要哭泣」、「不要生氣」等制止性語言往往適得其反；真正有效的方法是協助建立自主情緒調節機制，就如同成年人在心情低落時會聽音樂、散步或與人聊天等舒緩內心憤怒煩躁，高敏感寶寶同樣需要學習以適當方式處理複雜情緒體驗。

父母的角色不是壓制情緒，而是情緒轉化的引導者，透過玩具互動、輕柔音樂或親子交流等方式，協助將強烈情緒的能量導向正面積極的表達。

建立規律作息．滿足安全感並建立信任感

養育高需求寶寶需要專業智慧與耐心，中國醫藥大學新竹附設醫院兒童發展聯合評估中心兼任主治醫師黃偉垣指出，規律作息對其具有重要意義，可滿足安全感並建立親子信任關係。雖然作息建立過程較一般寶寶更具挑戰性，但長期的堅持規律節奏，包括固定餵食時間、溫馨睡前儀式以及遊戲時光等安排，是幫助高敏感寶寶建立內在安全感的重要工具。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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針對環境刺激格外敏感的特質，黃偉垣醫師建議，父母積極營造低刺激的成長環境，包括選擇安靜時段外出、避免過度擁擠或嘈雜的場所，並細心調節室內光線與溫度。對於3個月以上的寶寶設置專屬「情緒安全角落」，做為情緒激動時的心理慰藉處，可放置舒適、低刺激且熟悉的物品於此空間。面對不得不出現的環境變化，可採漸進式適應策略並給予充足時間與空間，以接受新環境的變化。

若到外地旅遊就要有充分的事前準備、確保基本需求能獲滿足，以及攜帶必要安撫物品。若出現情緒爆發時，父母要先保持冷靜自信的態度，以免大人情緒狀態直接影響寶寶反應；記得適時選擇離開現場並非妥協或失敗，而是尊重需求的智慧選擇。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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黃偉垣醫師建議，父母應積極回應寶寶的各種需求，循序漸進地協助培養自我調節，保持彈性並滾動式修正照顧方式，透過長期的行為塑造，將能看到愈來愈棒的改變與成效。

【完整內容請見2025年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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