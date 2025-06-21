曾被斷言不會自然受孕卻意外接到天外奇蹟！劉雨柔：「一時興起的驗孕被開了最意想不到的玩笑！」

文／游品姍 攝影／宋子凡 妝髮／Abbie 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊

一進門，爽朗的聲音傳入耳中，猶如從電視上認識的她一樣，E人屬性爆發，好似認識多年的朋友，不論是何種話題都能談天說地，一站在攝影機前，立刻擺出多年模特兒的專業架式，在超強的消化能力之下，每一樣動作都能配合情境自由擺動，俏皮、可愛，絕對是最適合劉雨柔的形容詞。

天生注定一家人

活潑的媽媽似乎得搭配難以捉摸的寶寶，劉雨柔分享，女兒的到來完全在自己和另一半的意料之外，說起當天的情景，一切彷彿歷歷在目，令人聽了也忍不住感嘆新生命突然降臨的驚喜。

「因為本身是生理期非常準時的人，雖然那時候月經推遲了好多天，卻也沒有特別想驗孕的想法，可是有一天半夜，我們去便利商店看到驗孕棒，就想說買一隻驗孕棒玩玩看，結果回家一驗，就立馬出現濃濃的兩條線，老實說，當下就是腦袋一片空白，覺得怎麼會發生這種事？她和另一半相對無言，都對此感到不可思議！」

劉雨柔表示，平常外出若發現新奇、有趣的小物，就會發揮實驗精神買回家試試看，這次也是一樣的想法，只是沒想到自己被開了一個大玩笑，突如其來的意外之喜，可說是這輩子最難忘的珍貴回憶。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

為母則強的具像化

劉雨柔分享，在孕初期時，雖然有出現孕吐、腰痠背痛等等的不適，但整體來說，自己非常幸運，心情始終沒有太大的反差，等到熬過孕初期的不舒服後，每天都從早到晚，進食的胃口非常好，唯一讓自己最為心焦、感到害怕的莫過於懷孕快4個月時的那個驚魂夜。

「大概有孕快要4個月的時候，有一晚，突然出現非常強勁、毫無預兆的宮縮，另一半又剛好在外地比賽，雖然我非常能忍痛，但礙於擔心會傷害到胎兒，就自己開車去急診。」在身體極致不舒服的情況下，身邊沒有任何後援，但為了小生命的安危，而必須克服心中的恐懼，強打精神自行就醫，這一刻，為母則強的女性力量展現得淋漓盡致。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

女性首先是自己

曾經被婦產科、中醫師和生殖中心告知難以自然受孕的劉雨柔，在一時興起的驗孕下，被突如其來的巨大驚喜砸中，讓她感慨萬千。「不得不說真的很幸運，因為身邊有非常多的朋友，為了懷孕受了百般折磨，而且也不見得努力就會開花結果，雖然我取卵時，所有的副作用都有出現，但真的都不及朋友的千分之一，所以，沒有資格說很努力，但認真覺得不要有壓力，或許新生命就會來敲門。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

劉雨柔分享，她觀察到亞洲大部分的女性，在進入社會後，隨著社會角色持續增加，始終在照顧父母、伴侶中循環，卻忘了好好照料自我。「女性最重要的應該是要好好愛自己，若是身體、情緒不好，不論哪一件事都難以達成。」不論是女性、孕婦、媽媽，如今，在每個人背負著多重角色的壓力下，時常忘卻自我的存在，「好好愛自己」，看似簡單的5個字，卻是現代人難以達到的目標，不過，劉雨柔在接住獨一無二的禮物之後，並未忘卻自己，所以，在驚喜來臨的那一刻，更能卯足全力迎接新生命的到來。