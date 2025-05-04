在家微型創業也要有策略 用經營思維打造穩定成長的事業

文／珊迪兔 圖片提供／Shutterstock

很多媽媽在創業時，容易陷入「忙碌但不賺錢」的困境，長期下來，不但沒能改善財務狀況，還讓自己筋疲力盡。關鍵問題不是努力不夠，而是缺乏經營思維！想要打破收入瓶頸，不能只是單打獨鬥，而要運用標準化、自動化、槓桿資源等策略，讓事業不再被時間綁架邁向穩定成長。

創業瑣事多．更需要經營管理思維

許多創業者每天忙著處理訂單、回應客戶、管理社群媒體，從產品開發、行銷推廣，到客服、發貨、帳務，甚至連帳務都沒時間整理，結果收入與工作量成正比無法突破瓶頸。真正的經營者，會把精力花在研究能讓整體工作增長的關鍵點，而不是被日常瑣事拖住。以下案例更能深刻了解經營思維建構的重要。

案例：美華是一名自由接案的平面設計師，從溝通、設計到帳務全包，收入完全依賴接案量，導致愈忙愈累。此時，她如何運用經營思維？

1.建立可複製的設計模板：將常見需求（如Logo、簡報模板）做成可販售的數位產品，放到線上平台銷售，增加被動收入。

2.外包低價值工作：將低單價設計案交給新手設計師，自己則專注高端客戶與品牌策略，提高單案收入。

3.提升客單價：透過個人品牌經營不再接小額案，而是提供完整品牌設計方案，將服務價值從幾千元提升到數萬元。

4.簡化與自動化流程：使用線上簽約與付款系統，減少行政處理時間，專注於創意工作。

如此下來，不但收入翻了三倍、時間自由度大增，還能規劃長遠發展！

提升決策精準度．讓事業穩定成長

有策略的創業者，會分析市場需求、競爭態勢、消費者行為，找出最有效的成長方向，而不只是憑直覺做決策。

案例：小芬一開始製作手工天然皂，因品質優良大受歡迎，但隨著訂單增長，她發現每天加班仍供不應求，收入受限於手工製作時間。她如何改變作法？

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

1.產品多樣化：針對不同需求推出抗老、保濕、舒緩壓力等系列，並開發限量版香氛，提高市場競爭力。

2.訂閱制與品牌經營：推出會員訂閱服務每月固定配送，提供專屬優惠與新品試用，讓現金流穩定，提升品牌忠誠度。

因此，事業從「手工製作」轉型為品牌經營，不僅收入倍增，還能輕鬆擴展規模！

如何用經營思維突破收入天花板？

單打獨鬥可以起步，但要成長不能只是當「做事的人」，而是要學會管理與資源配置，建議如下：

1.例行性工作（如客服、發貨）可外包或交給助理。

2.使用自動化工具，如：聊天機器人處理常見客戶問題。

3.建立標準化流程減少重複性工作，專注事業核心成長。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

設計可擴展的商業模式

想突破收入瓶頸，就要讓事業能規模化，而不是只靠時間換錢。做法如下：

1.賣商品的人：可發展訂閱制，讓收入更穩定。

2.做手工產品的：可以開發數位產品（如線上課程），降低時間成本。

3.提供服務：建立團隊，把服務系統化不再只有自己能執行。