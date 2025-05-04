單親媽創立「小村共育」：一個父母能安心工作並親自參與育兒的共享空間

文．整理／劉士甄 圖片來源／小村共育、Katherine提供

若是有後援還好，無後援的其中一方可能選擇在家帶娃、放棄工作。難道，家庭、事業就只能二選一嗎？

有沒有一種可能，讓父母或照顧者在工作之餘，也能毫無遺憾地參與育兒，而不是選擇了事業、錯過了孩子的成長；又或是選擇家庭，卻沒有了自己。

尤其，社會上對全職媽媽/照顧者、單親媽媽/爸爸的刻板印象，實在太多太沉重；而「小村共育」徹底打破了這些框架，為糾結中的父母提供另一種兩全可能性！

歷經離婚、獨自帶雙寶的掙扎與壓力，育兒這條路有多孤單無助，「小村共育」創辦人Katherine是深切體會過的。

讓育兒是一個彼此支持的共育網路

成為單親媽媽，一開始有著很多不安和疑問：「我能給孩子完整的愛嗎？」、「我要如何獨自面對所有的育兒挑戰？」更困難的是，有不少人都認為單親媽媽必然要犧牲事業，或者無法給孩子足夠的愛與陪伴......

Katherine提到，無論是否為單親，我們不該獨自承擔一切，而是需要一個完整的支持系統。這也是她創立「小村共育」的動力之一：讓育兒不再只是個人的責任，而是一個可以彼此支持的共育網絡。

她希望建立一個讓父母能安心工作，孩子能在安全、穩定的環境中成長，並且家長之間能相互支持、共享資源的社群。這不僅是一個共享空間，更是一個情感與經驗的共育生態圈！

接住孩子也接住自己

「小村共育」的理念來自一句話：「一個孩子的成長，需要一整個村落的支持。」源自對過去村落共育文化的記憶，在村落裡，每個人都彼此支持，孩子在多元的愛中成長。

目標是創造一個讓孩子、父母、照顧者，都能共同成長的場域。在這裡，家庭與事業不再是對立的選擇，而是能夠共融共存的支持網絡。

在「村落」中，收到最多的反饋就是：「終於找到一個讓自己與孩子都安心的地方！」

還有不少家長認為：「在這裡，我不需要選擇『當爸媽』或『當自己』，而是可以兩者兼具」、「我的孩子變得更有安全感，每天都很期待來這裡」、「身邊的家長朋友變成了像家人一樣的支持系統」。

這不只是一個共享辦公空間，而是一個真正支持家庭與個人成長的社群，「小村共育」創辦人Katherine欣慰表示。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

Katherine想對和她一樣勇敢成為單親爸媽的人說：「你不是一個人，你不需要獨自承擔所有的重擔。找尋支持、建立社群，允許自己接受幫助；育兒不是只能靠自己，當我們互相連結，力量會比想像中更大。你值得擁有完整的自己，也值得擁有支持與愛。」

她也想對所有父母說：「育兒，不該是單選題，而是我們共同創造的旅程。」

如果我們能為下一代創造一個更支持彼此的環境，那麼未來的孩子，將會擁有更多選擇與可能！