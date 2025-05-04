到底是過動？還是睡眠障礙？ 全面解讀兒童睡眠呼吸中止症

文／酣然睡眠顧問 圖片提供／Shutterstock

根據研究報告顯示，有2～3%的孩童患有睡眠呼吸中止症，而隨著兒童肥胖增加，這個數據可能會逐年擴大。睡眠呼吸中止症的問題，有機會發生在各階段年紀的孩童身上，而研究報告指出，大多好發於2～8歲的小孩。

睡眠呼吸中止症3大原因

大多數來說，兒童睡眠呼吸中止症的原因和大人迥然不同，正確了解後才能對症下藥：

1.扁桃腺和腺樣體肥大

位於喉嚨後部的腺體是免疫系統的一部分。它們可能因為遺傳、頻繁感染或發炎而腫大，阻塞呼吸道並影響睡眠時的呼吸。

2.兒童肥胖

肥胖會讓呼吸道變得更狹窄，約60%的肥胖兒童都患有睡眠呼吸中止症。

3.其他風險因素

包括下顎狹小、下顎內縮、舌頭和喉嚨肌肉無力、過敏性鼻炎、二手菸、家族病史等等。

睡眠呼吸中止症恐有過動反應？

打鼾是阻塞性睡眠呼吸中止症的主要症狀之一。然而，並非所有打鼾的兒童都有睡眠呼吸中止症，需要透過睡眠檢測來判斷，夜晚睡眠的其他症狀包含：打鼾、用嘴巴呼吸、咳嗽或窒息、夜間盜汗、夢遊、說夢話、夜驚、夜尿等等。

患有睡眠呼吸中止症的孩童白日出現的問題，與大人不一樣，成年人通常會表現出白天嗜睡和疲勞，而兒童則更容易有專注力不足、過動等行為問題。

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觀察小朋友睡眠狀態．及早治療最安心

只要睡眠出現異狀，例如：孩子突然開始持續夜醒，建議諮詢專科醫師。此外，若孩子出現專注力不集中、易怒或行為衝動，也可以就診檢查是否為睡眠障礙引發的問題。

除了醫學上的治療之外，也有關於自然療法的選項：

1.減重

於有肥胖的孩子減重或能改善症狀。

2.避免過敏源

如花粉和霉菌等會引發鼻炎的物質。過敏性鼻炎會導致鼻塞和呼吸道受限，進而引發睡眠呼吸中止症。

3.姿勢訓練

訓練兒童側睡或抬高頭部。