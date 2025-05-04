寶寶眼部常見問題 適時觀察．及早治療

文／游品姍 採訪諮詢／國泰綜合醫院眼科主治醫師黃楚軒

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事實上，大人常見的結膜炎、青光眼等等，也有機會出現在嬰幼兒的身上，國泰綜合醫院眼科主治醫師黃楚軒表示，嬰幼兒眼部疾病包羅萬象，具體原因包括先天性基因、胚胎發育過程、早產兒視網膜病變、細菌感染……面對諸多小兒眼疾，爸爸媽媽最重要的便是得細心觀察，把握黃金治療時間，以免釀成更嚴重的疾病。

問題1．早產兒視網膜病變

通常多發生在出生體重愈低（小於1,500公克）、妊娠週數愈小（小於妊娠31週）的嬰兒身上。

胎兒的視網膜發育應等到接近妊娠週數40週時，才會發育完成，胎兒在子宮生長階段處於較為低氧的環境，當早產兒出生後，視網膜過早接觸外在高濃度的氧氣，加上有可能因早產而長時間接受高濃度的輔助用氧，便會使得發育未成熟的視網膜血管停止生長，而周圍的視網膜在缺氧的環境下，便會進而刺激眼睛內視網膜血管不正常增生及纖維化，引起早產兒視網膜病變。

問題2．先天性眼瞼下垂

因為幼兒的眼瞼肌發育不良，導致上眼瞼無法睜開至正常高度。

這種問題的外在表現為單眼或雙眼無法上抬或是上抬不足，而讓幼兒出現將頭部提高後仰，下巴呈現往上抬的動作。一般來說，若是先天性眼瞼下垂的情形輕微，可持續追蹤觀察情況，不過，假若上眼瞼下垂嚴重，甚至已到了遮蔽瞳孔、眼睛完全張不開的地步，將會妨礙光線進入眼球進而造成弱視。

問題3．新生兒結膜炎

新生兒發生結膜炎的原因眾多，包括直接接觸、間接的細菌感染而發生。此外，新生兒因為抵抗力較弱、淚腺發育未完全，所以更容易發生結膜炎。

通常新生兒罹患的細菌性結膜炎，最嚴重的便是「淋病雙球菌」所感染的相關病症。黃楚軒醫師表示，假設孕婦感染淋病，胎兒便會在分娩的過程中，受到產道細菌感染而引發。淋病性結膜炎多會發生在新生兒出生後的五天內，一旦感染疾病，眼睛便會在短時間內呈現水腫、充血，同時合併大量的化膿性分泌物，若此時未積極治療，恐引發角膜潰傷、穿孔惡化成失明。

問題4．鼻淚管阻塞

發生鼻淚管阻塞最常見的原因為，在鼻淚管末端接近鼻腔的位置有一層薄膜，部分新生兒在出生時尚未打開，但多在一歲以前便會自行打開，薄膜未開啟便可能會導致淚水逆流回眼睛，有兩眼淚汪汪的情形。

大部分鼻淚管阻塞的問題，會在嬰兒4～6個月大時消失，假設嬰幼兒淚汪汪的狀況，只有流出透明淚水，爸爸媽媽可在家中透過一些按摩手法用拇指或食指，以指腹按摩嬰兒的鼻根及眼睛中央的部位，藉由按摩的力道排除淚囊內的分泌物，降低發炎的可能。

問題5．嬰兒型青光眼

原發性先天性青光眼，是新生兒由於眼前房水排流管的構造有先天性的異常，導致房水排出受阻造成眼壓升高，因嬰兒的眼球組織較具彈性，在高眼壓的狀態，眼球壁會不斷被撐大，形成如同牛眼般的眼球增大症狀。

若是父母發現嬰兒出現畏光、流淚、眼瞼痙攣、眼球大、黑眼球看似模糊不清澈的情形時，就得提高警覺即時就醫治療，控制眼壓以免加劇視覺神經損傷的情況。

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