每一場手術，除了執行的外科醫師是靈魂人物，麻醉科醫師也是關鍵角色！因為沒有麻醉科醫師的配合，手術將無法進行。

本文針對與剖腹產有關的半身麻醉4個常見問題，由育禾婦幼診所麻醉科主任林韋霖提出說明：

Q1.麻醉前 為何要規定禁食8小時？

林韋霖醫師表示，「除了局部麻醉外，半身麻醉和全身麻醉前，都必須禁食8小時，避免嘔吐，預防吸入性肺炎的發生，以確保麻醉的安全」。他解釋，因半麻或全麻使用的麻醉藥物含有大量鎮靜劑與肌肉鬆弛劑，會抑制人體口腔與氣道的反射動作，若胃部有食物，容易發生嘔吐，導致逆流至氣管和肺部，進而引起吸入性肺炎。

至於為何禁食8小時，「根據研究，富含油脂或全蛋的固體食物在胃內停留較長的時間，食用後至少要8個小時才能排入十二指腸；不太油膩的食物排空時間較快，空腹時間至少6小時；不含固體的飲料則為2小時」。他說，一般會用「午夜12點後不進食」的說法，除非手術排在午後時段，可再與醫師討論是否能把不進食的時間延後。

Q2.剖腹產使用半身麻醉時 如何評估確認藥效已發揮？

林韋霖醫師指出，進行半身麻醉（通常是脊椎麻醉）時，注射藥物後大約3～5分鐘，會開始感覺下肢無法自由移動，有種沉重的麻木感，醫師會問產婦「是否有腳麻的感覺？」另外，還有以下評估方式：

1.以酒精棉片沿著肋骨往腋下擦拭，測試產婦是否有涼涼的感覺？

2.請產婦嘗試抬腿、彎曲腳趾等動作。

3.半身麻醉會導致血壓下降，可透過監視器確認。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

Q3.半身麻醉後 為何在手術進行時 會感到肌肉有拉扯的感覺？會有哪些處置？

半身麻醉是從腰部的脊髓注射麻醉藥物，主要是阻斷下半身的痛覺神經，但觸覺、壓力覺等其他感覺神經可能未完全阻斷，林韋霖醫師表示，「痛覺神經與觸覺神經在不同位置，若有肌肉被拉扯或擠壓的感覺，但不是疼痛感，可能是產婦因為焦慮和緊張，或是婦產科醫師進行比較深處的止血所致。另外一種情況是麻醉完很快就下刀，也會讓這樣的感覺較為明顯。」如果產婦有這樣的感覺，請告知麻醉醫師，「麻醉醫師會請執刀醫師再等一等，讓產婦的感覺不那麼明顯；另外，產婦若出現比較無法克制的緊張或焦慮感，也可能給一點鎮靜劑，讓產婦放鬆無感，以順利進行手術」。

他補充，「如果感受到的是痛覺，也監測到心跳、血壓上升，就會從靜脈注射加藥，加強麻醉效果」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

Q4.剖腹產後 為何讓人覺得冷？

不少產婦在術後覺得冷，甚至出現肌肉顫抖，林韋霖醫師解釋，「半身麻醉的過程中，全身的血液集中在下肢，血管因擴張而使熱量流失較快；另一方面，因為藥物讓下肢肌肉放鬆，而無法顫抖產熱，使體溫逐漸下降，還有手術室的溫度較低，這些因素的疊加導致術後發冷」。

術後發冷的情形通常出現在胎兒出生後的一小時內，一般而言，產婦只需保持體溫即可。因此，在麻醉恢復室觀察時，多會使用暖風機或加熱燈，幫助產婦維持體溫，待麻醉藥物消退完全後，就能恢復正常體溫。