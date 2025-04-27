兼具診斷與治療的子宮鏡 慎選專業醫師．做好術前溝通

子宮鏡是常見的婦科檢查，台灣婦產科醫學會秘書長暨馬偕紀念醫院婦產部部長黃建霈指出，與超音波隔著肚皮的切面檢查相比，子宮內部在子宮鏡下可直接目視，特別是針對不孕症患者，醫師藉由子宮鏡直接觀察子宮內的環境，確認是否有影響胚胎著床的狀況，好據以做適當的處置，提高成功懷孕的機率。

子宮鏡手術普遍．但醫師經驗很重要

事實上，子宮鏡不只做為診斷檢查之用，也用於治療。在婦科手術中，子宮鏡算是普遍常見的手術，黃建霈秘書長以任職的馬偕婦產科為例，「一天約有8～10台」。

普遍的手術為何偶有一些如「水中毒」或「刺穿子宮」的憾事發生？原來在子宮鏡手術過程中，為了方便醫師觀察和操作，會灌注液體以撐開子宮腔，灌注的液體可能經由子宮內膜的血管吸收進入血液循環，萬一吸收的液體量超過身體的排除能力，就會導致「水中毒」，黃建霈秘書長表示，「現在改以雙極電燒手術並使用生理食鹽水灌注，已大大地減少了水中毒風險」。還有因應產生電燒造成周邊組織熱傷害的問題，現有冷刀可選擇」。至於「刺穿子宮」則大多發生在較困難的個案，或是操作不當時發生的問題。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

儀器進步固然可減少部分問題的發生，可是醫師的經驗值仍是手術的重中之重！黃建霈醫師秘書長強調，「即使子宮鏡執行普遍常見，但變數也不少，再加上醫師的技術與個案的複雜度不同，有時是可能出現不在預期內的不好結果」。

他表示，「目前婦產科專科醫師的訓練中，要求參與子宮鏡檢查病例20例以上，如果認真觀摩及參與，應該能累積相當經驗。一位受過良好訓練的醫師，應有能力處理80～90%的問題」。

黃建霈醫師秘書長強調，「醫師的臨床技術能力需要時間的淬鍊，認真做手術，在乎每一個細節，有助降低手術的風險，而這也會成為醫師的口碑」。

多打聽多做功課．重大手術更要謹慎思考

他建議，患者有手術的需求時，多向信任的親朋好友打聽醫師的口碑。另外，他建議，「在門診時，主動向醫師提出自身疑慮，看醫師的回答是否與自己想要的答案相符」。不可否認的，在健保給付偏低的狀況下，部分醫師會積極推薦自費項目。

黃建霈秘書長指出，「不論健保或自費的手術，都有其存在價值，不過，一位好的醫師，應該從病人的利益來思考——根據患者的狀況來判斷並給出最好的可行建議，才能讓病人獲得最大的好處」。

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有醫師強力推薦自費項目給患者，也有醫師認為使用健保給付的就夠了，「醫師的判斷尺度不盡相同，多問，一定比較能問到適合自身的答案，若覺得怪怪的，就請再繼續找答案，除非已緊急」。務必與醫師充分溝通，了解相關風險和注意事項，才能為自己做出最適合的決定。

面對醫療界也難免存在的醫師力推各種自費項目的現象，黃建霈秘書長講了一句值得玩味的話，「對醫師來說，不同工具及手術，適合不同的個案或情況，如何運用存乎一心，選擇對了，問題自然迎刃而解，但如果以賺錢為優先考量，不適合的也勉強做，就常常會出問題」。