高齡產婦注意胎動．預防早產

大家都知道生育年齡35歲以上稱為「高齡產婦」，不過，台北長庚醫院婦產科系產科主任陳彥廷強調，「同為高齡產婦，35～39歲為一群，超過40歲又是另外一族群」，他解釋，35歲是指唐氏症發生機率驟升的年紀，40歲則是生理機能下降的分水嶺，而讓各項妊娠不良結果指標明顯上升，這樣的「分類」點出「產婦年齡愈高，遇到的問題更多」的現實。

陳彥廷醫師指出，高齡產婦要有「體能永遠回不到年輕時候」的認知，一是可能身上已有慢性病；二是舉凡妊娠糖尿病或妊娠高血壓等妊娠併發症，在高齡產婦上有著更高的發生率；即使沒有共病症，也可能因生理機能的下降，而讓胎盤功能不佳，導致新生兒低體重（體重小於2,500公克），「根據統計，35歲以上孕婦，隨著年齡增加，新生兒低體重比率隨之增加」。此外，早產率、胎死腹中與新生兒死亡的機率也隨產婦年紀增加而提高。他對於高齡產婦有以下提醒：

注意胎動與縮短產檢頻率

胎動，是判斷胎兒情況的指標，大約妊娠20週左右，孕媽咪可透過觀察胎動，初步了解胎兒是否處於危險當中，利用「三餐飯後、睡前、起床後」等五個時間點，掌握「1小時的胎動大約10次左右」的原則，或是跟前一天相比，胎動次數不要落差太大，如察覺有異，請儘速就醫。

當胎兒有生長遲滯而比較「小隻」或是胎動異常時，「產檢醫師會縮短孕媽咪的產檢週期，必要時，一週要回診兩次」。陳彥廷醫師進一步指出，「高齡產婦若是有特別狀況，在妊娠39週後，可考慮提早住院催生，畢竟只有把寶寶抱在手上才是真的」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

他補充，通常建議這麼做的對象，主要是35歲以上有共病症、肥胖、本身有糖尿病或高血壓的孕婦；若是40歲以上的孕媽咪有這些狀況，則是強烈建議提早住院催生。

懷多胞胎容易早產

生殖醫學的興起，造成雙胞胎的發生率有增加趨勢。陳彥廷醫師指出，妊娠12週前後，要確認雙胞胎屬於哪一種？是「單一絨毛膜」或「雙絨毛膜」雙胞胎？「這將會決定產檢的頻率與生產週數」。

孕婦懷雙胞胎很辛苦！「因胎兒長大造成的壓迫，讓孕媽咪的不適提早發生，雙胞胎出現併發症的機率較高」，而胎兒所要面臨最大的風險就是早產，生產的週數愈早，愈容易發生併發症，程度也愈嚴重，「尤其是共用胎盤的單一絨毛膜雙胞胎，不僅較容易有雙胞胎特有的併發症，早產的機率更高」。

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陳彥廷醫師指出，預防早產，應對早產徵兆提高警覺，包括：腰痠、下腹悶痛、肚子變硬、疑似宮縮、破水、尿中帶血或內褲明顯有血跡等，有這些狀況的話，建議儘速就醫確認狀況。

考量早產兒需要特別的照護，以降低諸多早產併發症的發生機會，他提醒，「萬一有早產跡象時，建議孕媽咪及早轉診，到設有新生兒加護病房的醫院生產，讓孩子在出生後，能夠立即受到專業照護，給寶寶更高的存活機會與更好的未來發展」！