洪小鈴生了！兒童節公布女兒正面照！ 產後最怕「產後憂鬱」，有神隊友張天霖就不怕

公布寶寶正面照報喜

簡直就像偶像劇情節一般，演員洪小鈴與張天霖在24年前因為當模特兒相識，後來，踏上了各自的人生路途，兜兜轉轉，倆人又走到了一起。自從洪小鈴和張天霖宣布婚訊之後，兩人也加快進度，有了幸福的結晶！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

在春假期間，洪小鈴公布了女兒「張小妹」新生兒照片，照片中洪小鈴以最喜歡吃的水果--草莓，來遮住小寶貝的眼睛。可愛地以第一人稱公布喜訊：

「張小妹：

吼呦我本來想要低調的

但我拔麻說今天是我第一個兒童節

還是要來跟各位關心我的叔叔阿姨們打聲招呼

所以我來了～

送你們一個臉頰愛心喔！！

世界平安，全世界幸福！！」

圖片／洪小鈴粉專

交往後不浪費時間 單刀直入問張天霖：你會想生小孩嗎？

洪小鈴接受《媽媽寶寶mombaby》專訪時透露：「其實他年輕的時候就喜歡我了。」

這20幾年來，張天霖從前就像國中的調皮男生，每次聚會時，就要洪小鈴坐他旁邊。「超煩！」（洪小鈴翻了個大白眼，但是眼底盡顯甜蜜。）但張天霖的善良，吸引著洪小鈴。又因兩人因為有共同的健身興趣，慢慢愈走愈近。

在萌生好感後、進入下一個階段之前，洪小鈴就單刀直入地問：「你會想要小孩嗎？你是不婚主義者嗎？」

她對這個階段的愛情，看得很通透：「因為人生到了40這年紀，已經沒有必要再猜疑。」小時候談戀愛要談到這些，總會有些不好意思。但洪小鈴不想要因為對人生規畫不同，倉促跳進了愛情，而少了一個朋友。而張天霖也老實表明，自己不是不婚，「而是因為我以前還沒遇到對的人。」

幸福迎接新生命 洪小鈴這樣做產前準備

在46歲之際，迎來小生命，每一次產檢，洪小鈴其實都戰戰兢兢、如履薄冰。不過，長久以來的健身習慣，卻讓她有如「天選之人」般，懷孕不僅沒什麼孕吐，連到孕後期，還沒有水腫，四肢依舊纖細，也不見許多孕婦常見的皮膚困擾，容光煥發。

「我在孕期還是有持續工作，所以，必須要保持良好的狀態。但我一直很注重保養。不只是外在，內在的調理也很重要。」尤其懷孕後，身體比較容易累，再加上有時的拍攝時間真的很長，特別是孕期，更需要補充好的營養。

「我會選擇一些溫和滋補的食物來幫助身體維持狀態，像是燕窩這類高營養價值的商品，它有優質蛋白質、豐富的營養價值，還能幫助維持氣色，讓自己保持在比較好的狀態，也讓自己在工作時更有精神！」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

最怕產後憂鬱 有神隊友（比較）不怕

自從懷孕、結婚後，張天霖也開啟了自己的便當店副業。有了爸爸的自覺，準備好扛起一個家。

儘管很重視睡眠的洪小鈴，還蠻擔心產後憂鬱，但她知道，身邊已有神隊友，這份擔心可以卸下一半。

「懷孕後，我發現先生變得比較有包容性，他以前是大直男，什麼事都差不多就好，但現在懷孕後期，他都會自動分擔家務。重的東西都不要我拿，也會提醒我不要蹲下來撿東西。」

洪小鈴跟張天霖說：「不可能連衛生紙掉在地上，我都不撿，等你幫我撿吧！」

張天霖也堅持：「我回來就是會幫你撿！你不要動。」

現在的張天霖，白天在便當店忙，晚上就回來摸著洪小鈴的肚子，跟寶寶說話。身為基督徒的他，甚至還為了「念心經，小孩以後可能比較好帶」的傳說，默默地念起心經。

看著張天霖的轉變，洪小鈴覺得又感動又欣慰。身邊這個男人，真的準備好了；而她，也準備好了！用最美好的狀態，迎接幸福的來臨。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供