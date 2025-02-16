朝聖教我們的事 帶著三個小孩走西班牙朝聖之路

文╱Christine Lee 圖片提供╱布蘭西

臉書粉絲頁「布蘭西與三寶的生活旅遊記趣」板主布蘭西去年（2024）八月，她帶著三個兒子飛到歐洲，從法國西邊的SJPP（Saint Jean Pied de Port）出發，第一天就得翻過庇里牛斯山，進入西班牙境內，開始八百公里的長征。希望趁這趟朝聖之旅，為爺爺的健康祈福。

她在出發前一週才抓緊時間搜尋資料和規劃，但這並不表示她輕率面對──事實上，她已帶孩子在台灣進行媽祖遶境，讓孩子提早適應長途步行。此外，她也是背包旅行的能手，經常帶著三個孩子到各國上山下海，四處旅行，不管在體力和經驗值來說，甚至是許多隻身旅行的人望塵莫及的程度。

正因為過去經常母子三人一起旅行，基本裝備都有，這趟只添購睡墊、毛毯等寢具，每個人小背包裡裝著三套換洗衣服就出門，盡力保持行李輕省。

一起朝聖．比過往的旅行都困難

「其實出發時，我也是蠻挫的，我不確定自己和孩子是否真能適應。」布蘭西笑說。的確，每趟旅行都是獨一無二的，有些挑戰還是要上路才知道箇中眉角。布蘭西上路後，很快就發現朝聖和以往出遊的不同處，在於旅行的強度與長度。「以往的旅行即使總天數很長，但多半是定點式或間歇移動式，不像朝聖是為期三、四十天的高強度行走，甚至到後來強度愈來愈高。」

另一個挑戰是與民生相關的「住宿問題」。「我本以為可以在網路上預訂住宿，但後來發現許多住宿只接受現場排位，這對經常很晚才到達當日下榻地點的我們很不利，很多地方甚至並不接受小孩，導致住宿安排變得很困難。」

有孩子自娛娛人．朝聖之旅一點也不「無聊」

請想像，當帶著三個孩子辛苦走了七、八小時，甚至更久的路，卻連晚上睡哪裡都沒著落，而就算到了定點，還要打起精神去超市買食材、回庇護所煮飯，對體力實在是大考驗。

另一個考驗則是無聊。雖然孩子對此行充滿期待，但日復一日重複相同的徒步、找旅館、洗澡、吃飯、休息，隔日再出發，這對成人來說都是一道坎，更何況是年幼的小孩？

「走上朝聖之路後，發現原來人的潛能是可以被激發的，原本以為我要負責督促他們前進，後來的我們卻是互相拖舉、互相推對方一把。一開始，我希望孩子多走一點，後來是孩子在推我前進。」

三個孩子在路上會自娛娛人，有時進行扔樹枝比賽（把棍子往前丟，作為下一個目標，再走去拾起）、有時打松果大賽、有時是故事接龍，總之，三個體力用不完的男孩彷彿嫌徒步還不夠累人似的，總能想出新的體能花招來，讓她好氣又好笑。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

艱難旅程中．孩子能力大升級

在朝聖之路這樣「易於常態」的旅程中，孩子也各自展現出自己人格特質的升級版。

例如老大在一路上展現超齡的成熟和樂觀，總能自得其樂地用獨特角度看待事物，不受他人評價的影響，在她為今晚落腳處感到焦慮時，安慰她：「急也沒用，事情會水到渠成的。」

而老二則展現出井井有條的自律，每天第一個起床，每到一個地方就率先把床鋪好（相較於自在的老大並不執著於鋪床），擁有良好的生活習慣和自我管理能力。

而老三年紀雖小，卻展現出超乎預期的毅力，一路默默跟著哥哥腳步，沒有抱怨，並從哥哥設計的遊戲中得到前進的動力，讓布蘭西看到他堅韌與不服輸的個性。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

在旅程中．更欣賞孩子的長處

布蘭西不論處在什麼情況下，都懂得適時發揮機會教育，引導孩子觀察生活，讓他們迅速應變前方的未知。「例如去超市採買時，我會讓他們學習比較價格、規劃預算，從裡頭獲得成就感。」

當孩子看到其他朝聖者一路看手機，認為這樣朝聖不夠「虔誠」時，她會引導孩子同理他人需求，理解到每個人都有不同的放鬆方法，不必執著於把自己的價值觀施加到他人身上。

他們一邊走路一邊聊天，生老病死、人生價值與目的，該如何獲得幸福快樂….這既是一場長達一個月的體育課，也是超越一個月的哲學課，在這場一打三的徒步旅行中點滴創造了屬於家的回憶。