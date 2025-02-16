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如何讓2025年的家庭財務更有目標？ 5步驟復盤資產狀況

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／珊迪兔　圖片提供／Shutterstock

通過2024年的財務復盤，我們可以清楚地看到自己在家庭財務上的成就與不足，並以此為基礎，為2025年設立更具挑戰性和可實現性的目標。家庭財務不僅是金錢的積累，更是對未來的一種投資與規劃，當能夠理智地管理家庭財務，便能在未來面對更多的挑戰。

步驟1．回顧2024年找出財務的忙碌與無效

開始制定未來的計劃之前，我們首先需要反思過去一年的財務狀況。2024年，你的家庭財務是否達成了預期目標？還是白忙了一場？

1.是否有過度消費？

每個人都易在日常開銷中，做出不必要的消費決策，這些花費看似不起眼，但長時間累積下來卻可能成為財務負擔。

2.只是為了完成「清單」而理財？

有時，我們只單純把「儲蓄」設立為目標，卻忽略了背後的意圖，有無計劃性地將錢投資於增值的地方？

步驟2．回顧2024年家庭財務的成就與突破

仔細回顧2024年在財務方面取得哪些進展，無論是儲蓄、投資、減少債務，都值得好好慶祝。

1.成功達成儲蓄目標？

你是否成功達成了預定的儲蓄目標？

2.有效控制家庭開支？

有意識減少不必要的開支，如：降低娛樂消費等。這些改變皆有助改善家庭財務。

3.投資

不管是進行股票或基金投資，還是將一部分儲蓄用於長期的退休基金規劃，這都是邁向財務自由的重要一步。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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步驟3．總結2024年家庭財務的經驗與教訓

2024年，家庭財務可能遇到了一些挑戰，不論是無意間的過度消費，還是突然出現的家庭意外開支，這些都成為了反思和改進的契機。

1.家庭財務的難題是什麼？

或許今年有一些突如其來的支出打亂了預算，不確定性形成了家庭財務的負擔，也因此體現了應急基金的重要性。

2.錯誤的決策有哪些？

有時候，可能在消費上做出了錯誤的決策，比如過度借貸來解決短期的財務問題，這些行為雖然能緩解短期壓力，但長期來看，卻對家庭財務造成了困擾。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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步驟4．設立2025年家庭財務目標

在設定財務目標時，我們可以從以下的面向考慮：

1.儲蓄目標

可以開始制定每月的預算，並根據家庭的實際收入與支出情況來調整。

2.緊急預備金

設定具體目標建立起應急基金。

3.減少債務

有計劃地還清一部分負債，並減少高利率的貸款壓力，逐步實現無債一身輕的目標。

4.投資計劃

考慮開始進行低風險的長期投資，不但能夠讓資金增值，還能預備退休生活。

步驟5：建立支持系統保持財務規劃的動力

在家庭財務管理中，夫妻共同協作是關鍵。

1.共同討論目標與計劃

每月與配偶進行一次財務檢討，討論家庭財務的進展，確保雙方達成共識。這樣不只能保持動力，還能增強家庭成員之間的信任感。

2.尋求專業建議

如果家庭的金錢情況較為複雜，能考慮尋求理財顧問的專業建議，進一步規劃家庭財務的未來，從而減少風險，以提升資產增值的機會。

【完整內容請見2025年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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