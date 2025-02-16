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同志家庭如何迎接哺育生活？ 泌乳顧問提供實際支持與溫暖陪伴

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文╱國際認證泌乳顧問IBCLC鍾秀靈

迎接新生命，是每個家庭最幸福卻也最具挑戰的旅程。台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，近年來，同志伴侶組成的家庭逐漸增加，但在育兒與哺乳支持方面，仍有很多未被充分理解或滿足的需求。

同志家庭的三種型式

首先，我們需要了解「同志家庭」的基本樣貌。同志家庭泛指由 LGBTQIA 組成的家庭，大致可分為三種形式：

1.重組家庭：子女來自於家長的前段異性婚姻。

2.人工生殖家庭：子女透過人工生殖技術誕生。

3.無血緣收養家庭：子女經由合法收養方式加入家庭。

目前在台灣，大多數產前教育資源仍然是以異性戀家庭或媽媽為主要對象，例如「媽媽教室」等活動，必須持有孕婦手冊才能參加，這使得同志爸爸家庭在迎接寶寶之前，難以獲得充分的知識與準備。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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泌乳顧問的角色延伸

身為泌乳顧問，我們陪伴家長們從孕期產前諮詢開始，支持媽媽解決乳房問題、協助親餵或擠奶，並分享育兒經驗與指導，直至寶寶離乳退奶。但我們的角色不僅侷限於母乳哺育支持，更應跳脫框架，成為不同家庭形式的育兒顧問，提供實際、個別化的建議，協助家長照顧寶寶、建立親職關係。

支持同志家庭的第一步是建立專業認知與尊重：

1.尊重多樣性：不因個人宗教信仰或對同志家庭的偏見，露出質疑、不耐煩或輕視的態度。

2.確認稱呼：撇除直接叫「爸爸、媽媽」的習慣性稱呼，先詢問家長如何希望被稱呼，如「阿爸、Daddy、母母、媽咪」等。

3.避免冒犯：不因個人好奇心提問不禮貌的問題，如代理孕母費用、子女基因來源等，保持專業且尊重隱私。所有提問的問題必須是「基於諮詢當下有評估需求」而詢問的。

4.保護隱私：未經家長同意，不得任意拍攝或分享其影像。

實務支持與個別化建議

每個同志家庭都有不同的需求，我們需要靈活調整建議，以提供符合家長實際情況的協助。以下是我在實務支持的內容：

1.同志媽媽家庭

孕期與寶寶出生後的家庭分工？哺餵母乳的好處？如何準備哺餵母乳？兩位媽媽是否有都想親餵或擠奶哺餵計畫、該如何進行？說明與討論產後生母身心的種種變化，伴侶該如何支持。

2.同志爸爸家庭或收養家庭

因為沒有經歷懷孕歷程，他們如何與寶寶建立親密關係？這時，肌膚接觸（skin-to-skin）就成了至關重要的一環。建議爸爸們在寶寶出生後，爭取在醫院中進行肌膚接觸，並提前與代理孕母及生產醫院討論是否可行，讓寶寶在第一時間感受到爸爸們的體溫與心跳。

3.提前參與支持性資源

為了讓家長們能更順利地進入親職角色，提供他們居住地的家長支持團體，邀請並陪伴他們在寶寶出生前參與。這不僅能認識當地的育兒友善資源，也能讓他們提前感受育兒氛圍，接觸更多真實的寶寶，和其他家長交流育兒心法，減少未知感和焦慮。

4.從國外搭飛機回台

若是在國外迎接寶寶，協助規劃機上可能遇到的挑戰，例如餵奶、換尿布及安撫寶寶的方式，提供合適的實務建議。

協助同志家庭放心迎接親職與哺育生活

同志家庭與其他家庭一樣，都是社會中的自然一環，我們以平等對待與尊重的態度，支持著每個家庭。以泌乳顧問的專業角色，我們可以成為家長們的後盾，為他們提供實際的支持與溫暖的陪伴，在迎接親職與哺育生活的旅途中能放心，並感受到理解與信任。

泌乳顧問的工作不只是在支持母乳哺餵，我們更是陪伴各種家庭樣貌的新手爸媽，幫助他們一起迎接新生命，都能在育兒的旅程中找到支持與力量。

【完整內容請見2025年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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