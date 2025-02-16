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善用兒童發展篩檢 不錯過黃金療育期

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文╱李藹芬　採訪諮詢╱馬偕紀念醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如

時代在進步，篩檢兒童發展的方式也在進步！國民健康署參考美國疾病管制署及國內專家建議，建立兒童發展篩檢模式，於113年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，以期及早發現發展遲緩兒童，及早療育，以提升兒童健康。

但你知道這套兒童發展篩檢模式與過往有何不同嗎？

兒童發展篩檢量表全新上路

過去，寶寶出生後，都會領到一本「寶寶手冊（兒童健康手冊）」，有一部分的內容是「學齡前兒童發展檢核表」，馬偕紀念醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如指出，「這是居家檢視寶寶發展的工具，主要提供家長或主要照顧者使用，基於版面限制，無法以太多題目確認寶寶的發展狀況，加上年齡跨距太長，例如其中有一段是從10個月大到1歲半，並無法精準判斷孩子是否有發展遲緩的狀況」。

如今，全新的「兒童發展篩檢量表」上路，有哪些改變呢？陳慧如醫師表示，「透過四大面向（粗大動作、精細動作、認知語言與社會發展）觀察孩子的狀況，通過與不通過都以分數化呈現，可了解孩子的能力是否有落差。最後，得到三種評估結果（滿分區、觀察區、不通過區），以及後續建議（定期追蹤、需回診觀察、需轉介）」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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她補充，結果為「不通過區」，建議轉介至聯合評估中心接受進一步的評估；「觀察區」則是需要家長在日常引導上多費心，「若兩三個月後的追蹤評估未過，仍需要轉聯合評估中心」。

陳慧如醫師指出，「期待以全新的量表在3歲前篩出生活經驗不足的孩子，給予適當的介入與協助。特別是1.5～3歲，極需積極的介入」。而這也是之前的評核表所不及之處，「孩子從10個月大到1歲半的變化很大，只用一次的評核很難看出孩子的發展是否有跟上腳步，而新的量表共有9個歲段的檢核表，分別是6～9個月、9～12個月、12～15個月、15～18個月，18～24個月、2～3歲、3～4歲、4～5歲與5～7歲，檢核的間距縮短，將原來10個月大到1歲半的一次評估拆成3個量表，更能掌握孩子的變化，愈早發現問題，愈早介入療育，愈能發揮好的療育效果」。

她強調，透過此一量表有助讓「真正有需求的發展遲緩個案快速得到療育服務，讓嚴重個案早日完成評估，早點開始接受療育」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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發展篩檢需要醫師施作

過去，在健兒門診時，兒科醫師會檢視父母填寫的檢核表，並從與孩子的互動中觀察是否有發展遲緩的問題。現在的篩檢評估，則是由醫師根據檢核表所列的項目依序與孩子互動，通過與不通過都有具體標準，醫師也受過標準化的訓練，更能客觀掌握測試孩子發展的品質。

陳慧如醫師說，「醫師親自看孩子走路的步態、疊積木的穩定度，可看到很多的細節，而不是只聽家長的描述，有助確實掌握孩子的狀況」。她表示，「甚至有的醫師帶著量表進行家訪，進而對家庭功能有所了解，從中感受到家庭功能需要被關注的重要性」。

她提醒，父母帶孩子接受評估時，也可觀察醫師施作狀況，「一定要醫師親自與孩子互動後，才能在量表填寫評分，確保落實篩檢評估的品質，避免因草率而對孩子的發展有不良影響」。

【完整內容請見2025年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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