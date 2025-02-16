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早產兒常見視力危機 定期追蹤不輕忽

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／蘊晨　採訪諮詢／翁佩魁小兒專科診所副院長盧英仁

早產兒的視力問題一直是父母最關心的健康議題之一。翁佩魁小兒專科診所副院長盧英仁表示，早產兒發生視力問題的機率，大約為足月兒的2～3倍，其中又以極低體重的早產兒風險最高。

早產寶寶早報到．卻反而「看」不到

人類的視覺系統發育是精密且層層推進的過程，在胚胎發育的初期，胎兒的眼睛會以視泡的形式萌芽；等到懷孕第7週視網膜開始分層，此時，已可見到視網膜色素上皮層和神經視網膜層的基本結構；接著在懷孕第22週，視網膜血管從視神經盤向四周延伸生長，為未來的視覺功能奠定重要基礎。

視網膜血管的生長過程，約持續到懷孕第32週左右才會漸趨完整，而這個階段的血管網絡，已足以支持視網膜的基本營養需求，但視網膜完全成熟必須等到妊娠40週才算大功告成。

因此，當孕婦出現早產，胎兒眼部發育就會被迫在體外環境中繼續，盧英仁醫師指出，早產兒的視力發展特別受到關注，不僅是因為視網膜發育未完善，更重要的是，他們往往需要在加護病房接受長期照護，加上必要性的醫療處置如：氧氣治療、照光治療等環境因素，都可能影響視網膜血管的生長，進而干擾視力發展。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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早產兒的視力隱憂

在眾多早產兒的視力疾病中，「早產兒視網膜病變」是最需關注的特殊眼部疾病。盧英仁醫師指出，在胎兒正常發育的過程中，視網膜的血管會從視神經盤向外有序生長，等到懷孕32週左右會逐漸覆蓋整個視網膜；不過，早產兒的情況卻大不相同，當他們的血管生長到視網膜周邊區域時，會因各種因素失去原有的生長軌跡，形成病態的新生血管。這些異常血管不但無法供應視網膜所需營養，還會引發視網膜水腫和出血，甚至可能會出現嚴重牽拉視網膜導致剝離，造成永久性的視力損害。

盧英仁醫師表示，體重愈輕的早產兒，發生早產兒視網膜病變的風險愈高，出生體重低於1,000公克的早產兒，發生率高達40～70%；體重在1,000～1,500公克之間的早產兒，發生率雖降至15～30%，但仍不容忽視其危害；體重在1,500～2,000公克之間的寶寶，仍有3～5%的發生率。由此可見，週數愈小的早產兒，視網膜病變的發生率較高，病情往往也更加嚴重，需密切追蹤與及時治療。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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另一個視力問題則是「斜視」，主因是當控制眼球運動的六對外眼肌及支配神經系統發育不完全時，會讓兩眼無法協調一致注視目標，讓大腦收到不同的影像訊號造成視覺混亂，長期下來就可能導致弱視。

盧英仁醫師補充說明，包括角膜的弧度、前房（角膜與虹膜之間的空間）的深度、水晶體的形狀、透明度，以及眼軸的長度等，都需要在子宮內緩慢而精確地發育；然而，早產使得發育過程被迫中斷，早產兒也較容易出現屈光不正等病症，包括近視、遠視與散光等，成因皆與眼球構造發育不全有關。

【完整內容請見2025年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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