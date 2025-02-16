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重視備孕期的營養！推薦可均衡攝取營養的地中海飲食

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文╱李藹芬　採訪諮詢╱旭陽診所副院長許沛揚

過去，大家的飲食普遍是粗茶淡飯，營養品質不算好，可是孩子一個接著一個生，對照現代人吃得好，怎麼反而容易為不孕所困擾，旭陽診所副院長許沛揚表示，「雖然現代人吃得好，但往往營養過剩，而且飲食偏向不健康，熱量取得源頭錯誤，加上多吃少動，容易有肥胖的問題」。

體重過重過輕．都影響懷孕

許沛揚醫師指出，「目前科學上已知營養的失衡可能導致一些孕期併發症，光是體重過多或過少都可能造成問題」。

就肥胖（在亞洲人的建議是BMI≥23 kg/m2就是過重、≥25就是肥胖，以160公分的女性為例，超過64公斤即符合「肥胖」的定義）而言，與第二型糖尿病、高血壓、心臟病等健康問題有關，同時也會增加不孕症的風險，「在不孕個案中，約有10～15%因肥胖所致」。他強調，「即使接受不孕症治療，肥胖的狀態也會導致治療成功率下降。此外，肥胖個案若懷孕，孕期併發症如早產、死產、妊娠糖尿病、子癇前症等風險也顯著較高」。

體重過重不好，過輕也不好，BMI<18.5 kg/m²的女性會增加不孕的風險，孕期併發症如早產、低出生體重、胎兒異常（如腹壁裂）的風險則會上升。

雖然肥胖與基因有關，但仍可藉由改變飲食習慣、適度運動控制體重，「如果成效不彰，必要時，需要以醫療方式介入」。許沛揚醫師提醒，「若年齡允許，及早控制體重，除了對身體有益，對備孕及孕期都有好處」。通常建議肥胖者先減重再懷孕，而且最好在33歲前完成減重，否則將隨年齡增加而降低減重效果。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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均衡營養可減少不孕的發生

許沛揚醫師強調，「備孕期的均衡營養可減少不孕的發生，其中有較強研究證據支持的是地中海型飲食，也有研究顯示減少反式脂肪、飽和脂肪酸（動物性脂肪或熱帶油，如棕櫚油、棕櫚核仁油與椰子油）、速食、含糖飲料的暴露，可增進懷孕機會」。

他表示，地中海型飲食由均衡且多樣化的營養素組成，可預防先天性異常、早產、高血壓疾病及妊娠糖尿病，類似的飲食模式（富含蔬菜、堅果、魚類和穀物）不僅能提高受孕機率，還可透過其抗氧化特性，對後代的口面裂、先天性心臟和四肢缺陷具有保護作用。

反觀西式飲食，以加工食品為主且水果攝取量低，其促進發炎的特性會降低生育能力，增加流產率，即使補充葉酸，神經管缺陷的風險仍較高。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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地中海型飲食主要特點

針對地中海型飲食主要特點，許沛揚醫師說明如下：

．高比例的植物性食材：以新鮮蔬菜、水果、全穀物、豆類和堅果為主，提供豐富的纖維、維生素和礦物質。

．健康脂肪來源：大量使用橄欖油（不飽和脂肪）做為主要烹飪油，並適量攝取富含不飽和脂肪酸的食物，如魚類和堅果。

．適量的蛋白質：蛋白質來源主要來自魚類、海鮮、家禽和豆類，紅肉的攝取相對較少。

．低加工食品：少用高糖、高鹽及加工食品，飲食更貼近天然形態。

．適量乳製品：以乳酪和優酪乳為主的乳製品，適量攝取。

．紅酒適量（視個人健康狀況而定）：少量的紅酒被認為有益健康，但並非必要，「不過，備孕不建議飲酒」。

【完整內容請見2025年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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