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擔憂過敏 寶寶與寵物只能「二選一」？狗毛貓毛不是過敏來原 真正的元兇是......

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／Tiffany　採訪諮詢／台北慈濟醫院兒科部主治醫師蔡文心　責任編輯／李藹芬　圖片來源／shutterstock

POINT1：過敏來源是寵物的唾液

寵物的皮和毛屑，經常被認為是導致過敏的主因，「這是一般人對於寵物過敏的誤解，但以醫學上來說，貓狗唾液中的蛋白質才是實際的過敏來源。」

台北慈濟醫院兒科部主治醫師蔡文心說明，動物會有舔毛髮來清潔身體的習慣，特別是貓，這些唾液沾染在寵物的毛身上，暴露於家中環境，就容易誘發孩子的過敏反應，而動物身上的毛愈多，也等於是增加動物唾液中的蛋白質濃度，進而對有過敏體質的孩子，造成更嚴重的過敏反應。

POINT2：認識過敏反應

並非所有孩子碰到寵物都會產生過敏反應，蔡文心醫師指出，目前可以透過抽血來檢測孩子的過敏來源，但檢查時間建議是在孩子三歲之後。在還沒確認過敏原之前，爸媽們能簡單先從以下三個部位來觀察：

‧皮膚：當皮膚接觸到過敏原，會出現像是紅疹、蕁麻疹、抓癢等症狀，長時間接觸，可能會演變成慢性溼疹，有時，孩子會因無法忍耐而大力抓癢，恐會讓皮膚乾癢和脫皮情況更加嚴重。

‧眼睛：眼睛的過敏反應，包含紅腫、痛癢等，過於刺激也會以流眼淚來表現。由於有鼻淚管相通，眼睛與鼻子的過敏症狀，原因常常相似且會同時出現症狀。

‧呼吸道：鼻子和氣管皆屬於呼吸道部位。鼻子受到毛髮刺激，可能會出現像是打噴嚏、流鼻水、鼻塞等反應，而在氣管方面，則會出現咳嗽、喘等症狀，嚴重情況還可能氣管水腫，導致呼吸困難，不過這樣的情況較少見。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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POINT3：日常生活四要點

「孩子與寵物不一定只能二選一，根據過敏的嚴重程度，分為輕度、中度和重度，多數人屬於輕、中度，只要維護好生活環境的整潔，寵物與孩子就能和平共處！」蔡文心醫師提供以下四點建議：

‧設立無寵物區：如家中正好有剛出生的寶寶，爸媽們可將臥室營造為「無寵物區」，讓寵物的毛髮、唾液不要進入這個區域，以降低可能存在的過敏原。

‧定期清潔寵物用品：舉凡寵物使用過的籠子、毯子、棉被等，都要定期清潔消毒，來減少寵物唾液的殘留。同時，這些用品應該要與人類的物品衣物分開清洗。

‧避免寵物與人類進行親密接觸：假如已知孩子為過敏體質，與寵物就不要有太過親密的接觸，像是親親、一起睡覺等，避免口沫接觸，以降低生病的機率。蔡文心醫師補充，「要規範小小孩與寵物的互動行為，的確較難做到，建議只要孩子的手、臉有碰觸到寵物的口水，一定要用清水清潔，生活範圍也要盡可能做出區隔。」

‧定期帶寵物做健康檢查：家中成員應定期帶寵物到合格的獸醫院，進行全身性的健康檢查，並確實施打疫苗，隨時留意是否有寄生蟲、皮膚等相關疾病，確保寵物的健康無虞。

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【完整內容請見2025年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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