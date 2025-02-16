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晏柔中．愛的多種樣貌

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／游品姍　攝影／Hedy Chang　梳化／瑋瑋　服裝造型／Kathy Hsu　影音／煒喆視覺影像工作坊

活潑、愛笑、自帶和煦暖陽光般的晏柔中，是我們見到她的第一印象，外表宛如小女孩的她，將「歡喜」貫徹在日常的點點滴滴中，在這樣美好家庭氛圍的渲染下，連帶著兒子小楊桃也十分愛笑，不僅小楊桃為拍攝過程注入了療癒感，晏柔中和楊孟霖的兩隻愛犬歡歡、喜喜，在狗狗的外表下彷彿隱藏了人類的逗趣靈魂，如同歡歡、喜喜的名字般，增添了許多歡聲笑語。

養狗靠說夢話弄假成真

晏柔中曾分享從她有記憶以來，家裡一直都與狗狗有密切的連結。

「有一次，就跟媽媽說夢到今年的生日禮物是一隻白色的狗狗，但其實我根本沒有夢到是隨便捏造的，不過，那一年媽媽就真的認養了白色的馬爾濟斯送我當生日禮物，那因為是獨生女，有了牠的陪伴就好像真的多了弟弟一樣。」

歡歡喜喜的小故事

「那時老公的狗狗一夜之間突然就過世，我們都非常難過，過了一段時間剛好看到有舉辦狗狗的認養會，就硬拖老公去看，一踏進去第一眼就看到了歡歡。」晏柔中笑說當她看到歡歡的時候，歡歡就像一匹孤狼坐在中間一動都不動，而且那時候牠毛髮還十分稀疏看起來好像已經四、五歲了，而老公太害怕再次面臨與寵物的生離死別然下意識地先排除，直到經過挑選後其他狗狗的年齡相對偏大，晏柔中才勸說老公詢問看看歡歡的年齡、資訊。

領養完歡歡過了一段時間後，晏柔中看到愛媽在網路分享黑狗的資訊，晏柔中一看跟歡歡、還有經紀人認養的黑狗長得十分相像便前去認養會，一踏進中心，就發現喜喜一直突出重圍，逃出圍欄帶頭玩耍，看到陌生人都十分熱情非常討喜，所以就直接將喜喜帶回家。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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歡歡與小楊桃的爭寵之戰

拍攝的過程中，上一秒歡歡、喜喜還眼巴巴地盯著經紀人手上的零食，圍著經紀人轉，下一秒晏柔中一喊歡歡、喜喜，牠們便乖乖地奔去背景前隨著攝影師的快門聲，眼球跟滑鼠一樣追蹤著相機的位置，架式十足讓在場的人嘖嘖稱奇。

而家有兩隻狗的情況下，難免會遇到狗狗互相爭寵、吵架、亂咬的情況，但在晏柔中的家中卻從未發生這些情形，反而是看似高傲的公主歡歡一直在照顧喜喜。晏柔中和老公本以為富有母愛的歡歡，在小楊桃加入這個家庭後，也會用同等的母愛光輝去包容小楊桃，沒想到或許是深感「公主」地位被威脅，歡歡變得稍微神經質比較怕小楊桃，喜喜則從家中的小忙內變成了知心二姊，對小楊桃極致寬容任由他蹂躪，「但是歡歡很神奇，牠就是又怕但又是管家婆，不管小楊桃走到哪都會緊緊跟在牠身邊，像一個大姐姐一樣在照顧他。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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愛．無限大

晏柔中表示可能是因為從孩童時代養狗訓練，會感受到自我擁有更加強大的包容、耐心，畢竟小孩的難照顧程度是狗狗的好幾倍，她笑說基本上現在的狀態就如同胃已經被撐大了，繼續再擴張好像也不困難。

狗狗的存在對於許多人來說，更是歷經一天疲憊之後，洗滌心靈重新恢復新生的珍貴，就如同晏柔中一家一樣，藉由歡歡、喜喜存在的可貴，讓小楊桃從小建立起認識生命和愛的行動展現，了解到生命無法言喻的美好。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【完整內容請見2025年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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