快訊

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

MLB／水原一平竊取大谷鉅款遭控多項重罪 妻子求減刑：丈夫是善良的人

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

科技育兒新時代 享受當新潮流爸媽

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

在網路上尋找育兒資訊時，因為資訊量龐大，且質量參差不齊，所以需要特別謹慎挑選可靠的來源。以下是一些有效的方法和建議，可以幫助新手爸媽找到正確且有價值的育兒資訊：

1. 選擇權威網站和專業平台

政府健康部門網站：例如台灣的衛生福利部、疾病管制署等，政府機關提供的育兒指南，是經過專業審核的。

2. 知名育兒親子媒體

例如: 媽媽寶寶mombaby網站，站上提供了大量經過專業評估、專家、編輯所提供的育兒相關資料。

3. 查閱專業書籍與研究資料

網路上的一些資訊可能缺乏深度，無法提供長期可靠的參考價值。新手爸媽可以查閱一些經過評審的期刊文章、書籍或者育兒專家的著作。這些資源能提供更科學、全面的知識。

4. 尋求專業的醫療建議

網路上的資訊僅供參考，對於孩子的健康、發育等方面的問題，最好還是尋求專業醫生的建議。網路上的建議可能存在誤解或不完全適用於你的具體情況。

5. 注意育充資訊更新

育兒領域不斷發展，新的研究和治療方法可能會改變我們的理解。定期查看最新的資料和建議，以確保你了解當前的最佳實踐。如果有任何疑慮，建議多參考幾個來源的資訊，進行綜合判斷，而不是僅依賴單一來源。這樣可以幫助你獲得更全面和客觀的育兒建議。

聽媽媽想說的 懂寶寶需要的
不只應援新手爸媽 更要豐富親子生活

媽媽寶寶mombaby在經過全新網站改版升級之後，更深入讀者需求、抓出母嬰趨勢、更了解爸媽行為模式對母嬰產業有更多洞察與幫助。與<痞客邦PIXNET>合作引用AI關鍵字萃取技術，採用「自動化貼標」數位技術，為文章、產品、讀者會員三方建立標籤，累積關聯數據、推測行為，讓相關推薦更貼近用戶需要，投放更具相關性及需求性的文章內容。

推播相關文章閱讀，收集閱讀該文章受眾資料，為「文章、產品、讀者會員」三方建立標籤，累積關聯數據、推測行為，讓相關推薦更貼近用戶需求。痞客邦用獨家AI技術，萃取文章關鍵字，推薦讀者興趣閱讀，一鍵幫助讀者解決痛點。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

同時，媽媽寶寶為品牌，開發出更多關鍵字題材樹，以利洞察讀者行為，品牌、客戶、讀者有更多交叉媒合供需的機會需求。編輯在後台上完文章之後，能以自動標籤模式，幫助編輯突破盲點，以更靈活的角度操作文章切角。

在少子化的現今，透過數位升級，讓媽媽寶寶所產出的優質、正確、正面的新聞內容，並且發揮專業媒體社會影響力。讓新聞準確接觸到更多關心相關議題的讀者，多面向強化展現媽媽寶寶媒體的新聞專業，深化讀者對媽媽寶寶媒體品牌專業度的信任。讓爸媽在育兒這條路上，走得更篤定，更有安全感。這就是媽媽寶寶身為母嬰媒體，最重要的使命。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

歡迎媒體同業有興趣了解更多, 請填寫Google表單《AI關鍵字萃取技術，自動化貼標技術》後續將有專人與您聯絡，謝謝。

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

中信產總經理即將退休 由副總陳正煌正式接任

全國電子50周年服務再升級 跨域滿足多元居家生活需求

泓德能源線上徵才釋逾70個職缺 信義房屋福利再升級

昔稱「坍塌燈塔」今讚「關係新起點」 中官媒全面示好川普

相關新聞

科技育兒新時代 享受當新潮流爸媽

新手爸媽面臨的首症「資訊爆炸焦慮症」 網路上的教養資訊五花八門，每個派系都有自己的理論基礎與道理，但是當我們在挑選時，一定要考量自身的狀態以及孩子的狀態，只要在不傷害自己及孩子的前提下，以最適合方式的來做嘗試，就是對彼此最好的方法。

用關鍵字 一鍵解決爸媽育兒痛點

媽媽寶寶mombaby網站，透過自動化貼標服務，全面升級網站。針對目標受眾傳達正確育兒知識，深化服務，在少子化的時代，讓爸媽們在育兒這條路上有更多知識的協助，對於生子育兒，更有信心！

過節睡眠全攻略 對症下藥．讓寶寶睡好覺

每到年底，不免因為參加聖誕節、跨年等聚會，而讓全家晚睡，導致寶寶經常處於過於疲累的狀態。面對這些問題，爸爸媽媽又該如何調整寶寶的睡眠呢？

哺乳媽媽輕鬆動 以最佳狀態照顧寶寶

產後，很需要藉由運動修復與適應身體和生活的改變，才能以最好的狀態照顧與陪伴孩子。從低強度運動開始進行，再慢慢根據身體狀況調整運動方式與強度。

爸爸比媽媽更適合育嬰假 照顧孩子不是能者多勞

一般人的觀念，總是媽媽比較會照顧孩子，要請育嬰假的話，應該是媽媽提出申請。然而，育兒不是誰做得最好，就由誰去做，而是關注有沒有能力做到即可。其實育嬰假期限是小孩3歲前，剛好是爸爸最能發揮能力的時候！

生完容易產後尿失禁？ 及早治療．改善成效佳

有些問題看似不危及生命，卻嚴重影響生活品質，相信「尿失禁」一定高居榜首！不少人從懷孕後期就開始有此狀況，產後六週理當可自行恢復，但也有人未能恢復而飽受困擾，卻又不好意思就醫。請不要羞於啟齒，其實這個問題愈來愈受重視，只要積極就醫，一定有辦法獲得改善！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。