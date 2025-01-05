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用關鍵字 一鍵解決爸媽育兒痛點

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖說: 正確媒體資訊讓爸媽育兒好安心
圖說: 正確媒體資訊讓爸媽育兒好安心

對新手爸媽來說，育兒是一場全新的旅程，每一個難題，都是全新而陌生的關卡。而在網路世代，網路上的專家文章，就是最好的育兒導師，也提供媽媽們最依賴又最方便的解方。

然而，現在網路與社群平台的蓬勃發展，讓人人都有話語權、隨時可以進行分享發表，網路上時常散播著真假難分的訊息。然而，錯誤資訊可能造成孩子長遠的負面影響，因此每個父母對於母嬰育兒類資訊的正確性要求最高。那麼，在各種良莠不齊的訊息被快速傳播的網路社群時代，媽媽寶寶mombaby持續提供專業而全面的懷孕育兒資訊，成為新手爸媽的育兒好幫手。

圖說: 媽媽寶寶mombaby持續提供專業而全面的懷孕育兒資訊
圖說: 媽媽寶寶mombaby持續提供專業而全面的懷孕育兒資訊

而2024年，媽媽寶寶在《nDX數位創新獎助計劃》的協助之下，與《痞客邦》共同合作，將痞客邦用心開發自動化貼標機制，應用在媽媽寶寶網站上，幫助爸媽更好查找問題，並且在育兒個階段打造個人化服務。讓媽媽寶寶網站提供更快速有效的幫助，幫助爸媽在育兒這條路上更加獲得支持，可以選擇正確又快速，且具公信力的媒體新聞。

關鍵字解決爸媽問題

媽媽寶寶《兒科/婦科良醫問問題》頻道，幫助許多爸媽和使用者，可在頻道上面直接提出育兒問題，由編輯協助請醫師、專家進行回覆。由於爸媽所遇到的問題，多數都能在媽媽寶寶的網站上查找到相關文章。但首次提問的爸媽們，有時難以以正確關鍵字搜尋，經過貼標應用，將醫師回答的各種育兒問題，以標籤形式在前台兒科/產科問問題頻道呈現，即應用貼標機制達到友善查詢，快速解開讀者當下困擾、得到專業醫師回答的有用消息資訊。

圖說: 媽媽寶寶-線上問良醫
圖說: 媽媽寶寶-線上問良醫

例如讀者若詢問有關「玫瑰疹」的相關資訊，自動貼標就會顯示該問題相關的標籤，讀者可點擊標籤，閱讀相關文章。在等待醫師回答的同時，能夠補充相關資訊。

圖說:媽媽寶寶-提問「玫瑰疹」自動化貼通標機制，出現兒科熱門關鍵字
圖說:媽媽寶寶-提問「玫瑰疹」自動化貼通標機制，出現兒科熱門關鍵字

圖說:等待醫師回答的同時，能夠補充相關資訊
圖說:等待醫師回答的同時，能夠補充相關資訊

自動化貼標機制打造個人化服務

孕產育兒的TA是一個非常特殊的TA，有著明確的時間輪廓—孕前期、後期、哺乳期、寶寶剛出生的時期、副食品期、幼兒時期……每一階段，所需要的資訊都不一樣！在寶寶出生之後，懷孕時期的文章，就不再符合其剛性需求。而媽媽寶寶透過自動化貼標機制，再搭配CRM(顧客關係管理)，媽媽寶寶精準投遞該育兒階段所需知識文章，打造個人化服務。

從內容到營收 媒體全面數位轉型

由痞客邦團隊自行開發的「自動標籤機制」可為站上內容快速建立內容標籤，透過演算法，找出標籤之間的各種關聯，進而運用關聯數據衍生更多未來商務想像。

除了內容的有效傳遞之外，也可以快速為文章、產品、讀者之間建立關聯，實現有效推薦相關文章，不論是廣告投放、活動宣傳、聯盟行銷或品牌行銷案代操等，都能減少媒體行銷成本，又達到更佳的推廣成效，成功達成媒體營收模式的數位轉型。

擴散媒體影響力 即時新聞立即看

善用數位工具快速大量的建立文章、讀者與作者的關聯，讓站內文章能更藉由媒體的數位升級，媽媽寶寶精準地達到個人化服務，更有效率的推薦相關新聞文章，同時對應媽媽寶寶目標客群忙碌且碎片的生活狀態，應用文章貼標機制方便讀者快速查找。

圖說: 媽媽寶寶-首頁看即時新聞
圖說: 媽媽寶寶-首頁看即時新聞

網站上兒科/婦科專家文章，滿足用戶對正確內容之需求，提升閱聽人汲取資訊的體驗。

在少子化的現今，透過數位升級，讓媽媽寶寶所產出的優質、正確、正面的新聞內容，並且發揮專業媒體社會影響力。讓新聞準確接觸到更多關心相關議題的讀者，多面向強化展現媽媽寶寶媒體的新聞專業，深化讀者對媽媽寶寶媒體品牌專業度的信任。讓爸媽在育兒這條路上，走得更篤定，更有安全感。這就是媽媽寶寶身為母嬰媒體，最重要的使命。

圖說: 媽媽寶寶 聽媽媽想說的 懂寶寶需要的
圖說: 媽媽寶寶 聽媽媽想說的 懂寶寶需要的

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媽媽寶寶mombaby網站，透過自動化貼標服務，全面升級網站。針對目標受眾傳達正確育兒知識，深化服務，在少子化的時代，讓爸媽們在育兒這條路上有更多知識的協助，對於生子育兒，更有信心！

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