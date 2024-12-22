過節睡眠全攻略 對症下藥．讓寶寶睡好覺

文／酣然兒科睡眠顧問 圖片提供／Shutterstock

無論是大人、小孩，只要累過頭了，性情都會發生改變。當小孩過累時，情緒、行為、睡眠品質的波動也會更為明顯。

寶寶睡眠不足的3大異常

當大腦沒有得到必要的睡眠，大腦功能就會開始下降，包含判斷力、決策能力、解決問題、調節情緒、自我控制、同理心與道德感等等，導致人們出現反常的情緒以及行為。

同時，調節睡眠的荷爾蒙也會失去平衡，而身體為了幫助主人長時間保持清醒，會釋放額外的腎上腺素和皮質醇，好像喝了濃縮咖啡一樣，導致接下來入睡不易且睡眠品質低落。

1.情緒不穩定

平常情緒穩定的嬰幼兒一旦有過累的情形，挫折忍受度會降低，遇到一點不順心就會大哭大鬧。舉例來說，媽媽剝橘子給寶寶吃，但寶寶想要自己剝，因而生氣放聲尖叫大哭，即使再給予一個新橘子補償，也無法平息怒火。

2.行為脫序

有些幼兒會故意做出不好的行為。例如：聖誕聚餐結束回到家後，都已經午夜了，寶寶累過頭，故意把睡前奶撒在地上，還踩得滿地都是。

3.配合度低

父母帶寶寶外出聚餐，晚上回到家已經錯過平時的上床時間。父母請小孩做例行睡眠儀式，像是刷牙洗澡，平時會乖乖配合的小孩，卻倒在地上打滾，甚至大哭尖叫，讓已經疲累的父母頭痛不已。

過節晚睡有方法

辛苦了一整年的父母，年假期間不免要好好享受各種聚會，該怎麼做才能讓寶寶既可晚睡，又能減少過累引發的負面影響？不妨試試以下三種方法：

方法1．適度午睡償還睡眠債

5歲的Harry在白天已經不需要午睡了，且通常會在晚上7點半到8點就寢。若有碰到重要節日會讓他晚睡，大約9點到10點之間也會上床。隔天，他還是會按照平常的作息，依然在早上7點清醒，但當天的情緒波動也較大。

這時，爸爸媽媽可在第二天中午安排他午睡15～30分鐘，如果中午睡不著，晚上就讓他早早上床，避免小孩出現過累的負面情緒和行為。

方法2．拉長清醒時間

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

11個月大的Maggie平常會在早上7點起床，清醒時間約3小時15分，等到10點15分到11點45分之間會進行第一次小睡，清醒3小時30分，然後，下午3點15分到4點15分之間有第二次小睡，清醒時間約3小時45分，並於晚上8點就寢。

若是碰到重要節日時，可將每一段清醒時間微微拉長，例如：早上7點起床，清醒3小時45分後（比原本清醒時間多30分），於10點45分到12點15分之間進行第一次小睡，等清醒4小時候（比原本清醒時間多30分），在下午4點到5點之間安排第二次小睡，清醒4小時15分（比原本清醒時間多30分），於晚上9點到9點半就寢。