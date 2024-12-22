爸爸比媽媽更適合育嬰假 照顧孩子不是能者多勞

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圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文╱背包Ken

講到這種事，我先下個免責聲明：「所述有關爸媽行為的差異，是來自科學家研究及媽媽們的抱怨，但僅代表機率上男女各自有特定傾向（包含我個人），並非絕對。」

媽媽使盡全力．爸爸保留實力

國外的研究發現，全世界的媽媽都會在聽到幼兒哭聲的100毫秒內，大腦中發生激烈的反應，反應速度是聽到其他警報的兩倍。

我們可以想像媽媽會更有一種傾向，就是使盡全力滿足小孩的每一次需求，到達一個自顧不暇的境界。而育嬰假很可能會營造一個無法抽離的環境，假如是媽媽請育嬰假，很大的機會看到這樣的畫面：在爸爸下班打開門時，看到倒在地上奄奄一息妻子。

但爸爸請假比較不會。

男性大腦受遠古狩獵需求的影響，比較不能如媽媽般一心多用，而是更善於鎖定少數目標。育兒跟家務各種事情超多，對於無法鎖定太多目標的爸爸，大腦就會自動開始排出重要的事。

比如第一層可能是小孩有呼吸、第二層是有吃有穿、第三層以後才是其他更細膩的事情。心有餘力（而且不少）才會往更細膩的層級發展，而小孩會哭就滿足了第一層的「有呼吸」，所以，爸爸可能不會像媽媽一樣，次次迅速撲過去。

請媽媽們不要怪爸爸，「小寶貝那麼多需求，你怎能視而不見？」

他們不是視而不見，也許是根本沒有發現。

因此，讓爸爸請育嬰假，在媽媽下班打開門時，很大的機會能看到雙雙呼吸順暢的爸爸與孩子。

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人生最操勞的一句話「能者多勞」

很多人跟我說，應該媽媽請育嬰假，理由是：媽媽比較會照顧小孩。

這句話不就是能者多勞嗎？工作時，如果薪資跟發展機會沒比別人多，卻被交代過量的工作，最不想聽到的那個理由就是「能者多勞」。

媽媽可能比較會照顧小孩，但也不該成為媽媽放下工作，又幾乎全包育兒的理由。

實際上，只要主要負責照顧的人，能力足夠即可，並不用事事由雙親中最強的那位出馬。也就是說，不用比較爸爸有沒有達到媽媽照顧的品質，只要關注爸爸有沒有能力照顧就好。

爸爸在家中通常是體能較好的那位，剛好育嬰假期限是小孩3歲前，這個年紀還不大會自理，照顧上很多都是體力活，正是爸爸發揮的領域。

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家務分擔不可失衡

日本研究，女性本就負擔大比例的家務，在媽媽請育嬰假後，又開始100%全包家務（而且做得很好），很多日本爸爸就習慣成自然，甚至在育嬰假結束後，也不再分擔家務。雖然家務不可能分到完全公平，但嚴重失衡絕無好事。

這種家務極端失衡，統計是家庭失和的主因之一。

若是爸爸請育嬰假，很難會出現家務失衡。

如果全家組一隊踢足球，爸爸絕對不能當守門員，因為爸爸天生就會漏球。100件家務交給他，可能漏掉10幾件，10幾件未達低標，媽媽很自然地會撿來做。

一個能力好又勤奮的爸爸，可能會做好70件事，但不可控地留了30件給媽媽分享，達到「自己負擔主要家務，又讓對方有一定參與度」的夢幻比例。

以上，是經我一年育嬰假實測，歸納出爸爸更適合請育嬰假的理由。

如果你不認同，恭喜！你可能有一個更全能的老公，或你可能是一個更進化的男性，已經脫離遠古狩獵型的大腦。

【完整內容請見2024年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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