生完容易產後尿失禁？ 及早治療．改善成效佳

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圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文╱李藹芬　採訪諮詢╱三軍總醫院婦產部婦科主任蘇國銘

「尿失禁」不是老人才有的問題，對女性而言，大概在懷孕後期就有明顯感受到，頻尿或急尿不時發生，甚至咳嗽、大笑或提重物時，尿液會不自主地漏出，三軍總醫院婦產部婦科主任蘇國銘表示，「懷孕後期，骨盆底肌肉、韌帶受力大幅增加而造成支持力降低，膀胱承受日益增大的壓力，會造成無法用意識來控制尿意，導致發生漏尿情形」。

疾病不致命．卻影響生活品質

蘇國銘醫師指出，「孕婦發生漏尿的比例大約有四成，產後若勤做凱格爾運動（Kegel’s exercise），大部分的人在產後六週會慢慢改善，但也有部分的人仍持續漏尿，卻不知道可就醫解決。曾有患者羞於就醫，問題一拖就拖了10年，讓問題變得更為嚴重」！

他強調，「尿失禁不會致命，但會讓生活品質大受影響」。最常見的就是不敢出門，更不要說路程較長的旅行，幾乎是與之絕緣，同時，擔心身上有異味而總是刻意與人保持距離，久而久之，不免衍生出人際關係的問題，進而對心理健康造成不良影響。

蘇國銘醫師表示，如果產後六週仍持續有漏尿的問題，建議及早就醫，千萬不要認為這是正常現象而默默忍受，讓生活品質受到嚴重影響。

產後及早解決漏尿問題

由於不少女性的尿失禁問題多始於懷孕生產所造成的傷害，又隨著年齡老化，讓問題變得更加嚴重與複雜，尿失禁之外，還有骨盆腔器官脫垂及停經後生殖泌尿徵候群，蘇國銘醫師強調，「產後及早解決漏尿問題有其必要性」！

為了幫助女性患者獲得專業且全面的骨盆健康診療服務，日前，三總成立了「婦女骨盆機能醫學中心」，他指出，中心從婦產科出發，結合泌尿科、復健科等多領域專業團隊的力量，提供整合性的診斷與治療服務；並依據最新的國際醫學研究成果與治療指引，針對多種常見病症，制定個人化的治療方案。

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產後尿失禁常見三類型

蘇國銘醫師指出，產後尿失禁常見以下類型：

1.應力性尿失禁：當腹壓上升時，如：咳嗽、提重物、跳躍或大笑時，導致漏尿發生。常見發生於職場女性、「產後有漏尿問題者，大約40～50%屬於此類型」。另外，不可忽略肥胖也是造成應力性尿失禁的主要因素之一。

2.急迫性尿失禁：雖多發生在50～70歲的女性身上，卻也是占懷孕尿失禁的第二位。膀胱逼尿肌不正常痙攣收縮，常伴隨頻尿、急尿與夜尿，蘇國銘醫師表示，「一天小解超過8次可視為頻尿；急尿則是突然很想尿，但往往因膀胱控制能力下降，而經常還來不及到廁所，尿液就不自主流出；夜尿若一晚有超過兩次以上的話，建議就醫治療」。

3.混合性尿失禁：合併數種原因，同時罹患了應力性尿失禁及急迫性尿失禁。

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蘇國銘醫師指出，會透過一系列的檢查確認造成漏尿的原因、尿失禁的類型，以及評估嚴重程度。另外，在治療過程中，醫師會定期進行檢查，以評估治療效果。「通常透過適當的治療即可改善狀況，若牽涉到結構性的問題，或保守治療效果不佳的嚴重尿失禁患者，才必須以手術改善」，對於計劃未來還要生育的婦女，會優先嘗試最不具侵入性及危險性的治療方式。

【完整內容請見2024年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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