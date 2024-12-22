孕期痠痛無處不在？ 適當休息．享受美好懷孕時刻
文／游品姍 採訪諮詢／衛生福利部雙和醫院婦產科主治醫師陳嘉維 圖片提供／Shutterstock
孕期隨著體內荷爾蒙變化、胎兒的體積逐漸增加，讓孕婦的骨骼肌肉產生變化，以因應胎兒的生長需要，並會隨著不同階段，出現不同程度的痠痛。衛生福利部雙和醫院婦產科主治醫師陳嘉維表示，面對這些痠痛感和不適，除了需要多多休息之外，也能選擇進行一些和緩、適合孕期的運動，全方位調整自身狀態，還給自己更加舒適的懷孕時光。
圓韌帶拉扯的鼠蹊部疼痛
發生時機點：孕初期．孕中期
所謂的「子宮圓韌帶」，由平滑肌和結締組織構成，如同兩條橡皮筋支撐子宮，是維持、固定子宮位置的重要韌帶。懷孕期間，隨著胎兒的成長子宮逐漸變大，包覆在子宮外緣的子宮圓韌帶也會被伸展及拉扯，進而讓孕婦於下腹緣、股溝處、大腿根部、腹部雙側、髖關節等處，感受到被撕扯的疼痛，且根據每個人的身體狀況，發生不同程度的疼痛。
當出現子宮圓韌帶疼痛時，孕婦可試著使用托腹帶協助支撐腹部，在變換坐姿、站姿時，放慢速度讓身體習慣動作的變動，但若休息過後，仍有強烈的疼痛感，合併發燒、畏寒、劇烈腹痛等症狀，請儘速就醫。
腰痠背痛
發生時機點：孕中期．孕後期。
懷孕期間的荷爾蒙會分泌鬆弛素（妊娠期間由卵巢、胎盤製造的一種激素），幫助子宮韌帶變鬆、軟，讓骨盆更具彈性容納不斷成長的胎兒，並於未來分娩時更加順利。
不過，當骨盆腔的韌帶變弱時，其他關節的支撐力也會跟著下降，這些情形都會間接改變脊椎彎曲的角度、身體平衡、走路步態等等，增加腰椎、背部壓力。
針對孕婦腰痠背痛的問題，陳嘉維醫師提出以下說明：
1.下背痛
懷孕期間，由於子宮增大及胎兒體重增加，會導致身體重心往前移，為了保持身體的平衡，習慣採取雙腿分開、上身後仰的姿勢，致使背部始終處於緊繃的狀態。
2.夜間背痛
在孕期，靜脈回流較差，所以，當孕媽咪平躺時，胎兒壓迫下腔靜脈影響脊椎靜脈叢血液回流，使下腔靜脈形成阻塞，引起發炎反應，而讓孕婦出現夜間背痛。
3.薦髂關節疼痛
薦髂關節疼痛為孕婦最常見的下背痛種類，而薦髂關節的位置在薦椎左右兩側與髂骨相鄰之處。受到孕期鬆弛激素的影響，會造成關節鬆弛，在長時間的站立下或走動，都容易導致薦髂關節不適。
腕隧道症候群
發生時機點：全孕期。
腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，對於一般人來說，腕隧道症候群是上肢最常見的壓迫性神經病變，為手腕的正中神經受到壓迫而損傷所致，不過，對於孕婦來說，由於孕期荷爾蒙的改變易讓體內水分滯留，全身上下都容易有水腫的情況，進一步讓正中神經的通道更形狹窄，引發腕隧道症候群。
症狀發作時，正中神經所支配的拇指、食指、中指，以及無名指靠中指側，會出現麻木甚至刺痛、無力。不過，懷孕期間發生的腕隧道症候群，通常在生產之後就會痊癒，平時可減少手部不當的姿勢、動作，以防加劇腕隧道的壓力。
【完整內容請見2024年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版】
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