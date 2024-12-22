孕期280天．胎兒成長紀錄 掌握健康發育狀況

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／Tiffany　採訪諮詢／耕莘醫院安康院區婦產科主任葉海健．國泰綜合醫院婦女醫學部主治醫師陳籼秀

爸媽一定都會好奇，在這280天的孕期，小生命如何從小小的胚胎發育成平均出生體重約3,000至3,600公克的胎兒？本文就以懷孕初期、中期和後期三階段，逐一說明胎兒的發育重點，同時，提醒孕媽咪在產檢時的注意事項，讓孕媽咪掌握胎兒的健康狀況，帶著愉快心情，陪伴胎兒一起長大，創造美好孕期回憶！

許許多多的小生命，就是從芝麻般大小的胚胎，逐步開展出成為人類的旅程。

懷孕第7週

醫師可從超音波看到心跳，順利聽到心跳聲，代表孕媽咪的體內正孕育著一條新生命，肚中的胚胎也不再稱為「胚胎」，而是「胎兒」。

為了營造適合胎兒生長的環境，孕媽咪體內會分泌多種激素，也因此在這階段，不少孕媽咪明顯感覺到身體的變化，開始有了「懷孕」的感覺，包含噁心想吐、脹氣、容易疲累、嗜睡、胸部脹痛等，或是對味道特別敏感，嚴重程度因人而異。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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懷孕第12週

胎兒的四肢及主要器官逐漸發育，並開始成長，臍帶在此階段也開始發展。約在11週左右，生殖器官開始發育，但還不是很完整，因此，還無法從外觀上確切看出胎兒的性別。

孕媽咪在這階段會進行第一次公費的抽血，主要針對貧血、凝血功能、愛滋病、德國麻疹、B肝等項目進行檢查。

懷孕第16週

這階段胎兒的肌肉、骨骼發育較為完整，力氣也比較大，少數媽咪會感受到胎動，不過，感受到胎動的時機點因人而異，比較敏銳的媽咪，可能於16週左右就能感覺到，初產婦可能要等到20週左右。

懷孕第24週

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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此時是胎兒呼吸發展的重要階段，胎兒的肺部會開始形成表面物質，對於呼吸系統的發育相當重要，有助於未來出生後能夠自行呼吸。胎兒的神經發育較為完善，在超音波下，能看到胎兒擁有節律性的呼吸。

懷孕第34週

胎兒的肺部約在34週左右成熟，倘若胎兒等不及在34週後，但不足37週的階段早產，也因為呼吸系統較為成熟，能提升胎兒的存活率，降低出生後的插管及呼吸器使用機率。

懷孕第38週

胎兒的體內循環、呼吸、消化等功能已發育完全，且開始運作，皮下脂肪也變多，胎毛也會逐漸消除，皮膚開始有光澤。

注意喔！胎兒已經足月，孕媽咪隨時都有可能要生產！

【完整內容請見2024年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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