獨臂媽媽學習單手照顧女兒

文╱劉士甄 圖片提供╱Cheryl

雙手環抱寶寶、餵奶、換尿布、洗乾淨小屁屁，媽媽們輕而易舉就能做到的事，對Cheryl來說，卻有點困難。

25歲，是人生最美的時刻，年輕有活力、充滿夢想，能盡情看想看的風景、做自己想做的事。

罕見癌症機率僅1%

但Cheryl卻在25歲這一年，手肘發現腫塊；29歲那年的手術證實是巨大細胞瘤，已經介於良性跟惡性之間，要完全惡化成癌症且是惡性肉瘤的機率只有1%。儘管如此，由於台灣醫療技術進步，Cheryl一直以為是可以痊癒的。然而，在回診確認治療方式時，才知道自己所罹患的癌症非常不友善！好發在四肢的病人要根治竟只有「截肢」這條路……

她努力積極配合治療、動手術，卻在罹癌隔年，發現自己懷孕了！

「面對所有的治療、失能後的生活、生活上所有的不如意，都因為孩子而迎刃而解，覺得這世界上還有什麼比她更重要的呢？自然對很多事情也不再鑽牛角尖了。」

學著「單手」做媽媽

Cheryl說，某次手術後，左手日漸萎縮，很多事情一開始很不習慣，像是騎車、抱小孩、換尿布，甚至是最簡單的掃地使用畚斗都有困難。

她從事電信業，雖然可以正常工作，但時常要幫客人換卡片、搬剛進貨的商品，仍然都需要家人、同事的協助。

而在女兒四個月大時，就因為手漸漸失能，那時正是需要人家照顧的時候，「不管是換尿布或是泡奶拍嗝，像這種很簡單的事情，我什麼都做不到，只能看著她哭。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

但Cheryl知道，身為一個媽媽沒有放棄的餘地，於是她開始找尋「單手」可以照顧小孩的方式，就這樣慢慢的摸索到現在。

含截肢共歷經七次手術

無奈在歷經幾次手術後，最終因為腫瘤惡化導致動脈阻塞，手肘以下的血流不通，開始壞死，在各科會診確認無法施作血管支架的情形下，醫師建議保留肩關節、肩頰骨，其餘上臂截肢。

在這之前，她因為手術失敗歷失能這件事，也很抗拒化療，轉往接受國外的新藥試驗計劃這條路，後續因為產生抗藥性、確診而停止，也走過放射性治療皮膚，造成大面積燒燙傷，但腫瘤仍再次有變化，必須進行手術。「包含截肢，前後共做了七次手術。

女兒：媽媽和戰士一樣勇敢

多次手術，手上有著怵目驚心的縫合傷口，媽媽還因為化放療導致失能、沒有活力，該如何對小小年紀的女兒解釋呢？

Cheryl說，在女兒瓜仔的成長過程中，她和家人是循序漸進的跟她說媽媽生病，左手裡面住了不好的蟲蟲，沒有辦法像爸爸或是阿嬤那樣抱她。

因為截肢有外觀上的變化，媽媽特別找一些照片跟她解釋：「媽媽身體裡的蟲蟲太厲害了，沒有辦法吃藥把牠清乾淨，只能把手手拿掉，但這樣過一段時間，我就可以陪你做很多以前沒辦法做的事情喔！可以幫你洗澡、玩水，也有體力帶著寶貝到處走走。」

瓜仔很懂事地跟Cheryl說：「媽媽開刀不要哭！我不會怕，媽媽很勇敢跟戰士一樣喔！要去打敗蟲蟲了」，她也很驕傲地跟同學說：「我媽媽很厲害，住院打針都沒有哭，只剩一隻手還可以開車來接我！」

就連老師也稱讚，瓜仔真的是個貼心的孩子。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

在逆境中．充滿感謝

儘管辛苦，Cheryl對人生的際遇卻充滿感謝。

「謝謝老公的不離不棄，婚前就知道我的身體狀況，更是在罹癌時，我提出離婚的那一刻，對我說：『婚姻就是要兩個人互相扶持，不管是健康或是疾病。』」

她也想對女兒說，「謝謝你來到媽媽的身邊，會在媽媽因為不舒服偷偷流眼淚時，擦掉我臉上的淚水。」

Cheryl還想謝謝自己的樂觀堅強。鼓勵同樣罹癌卻仍在努力的媽媽們，「人生很無常，不要因為罹癌就失心喪志，不僅要為了孩子前進，更要為了自己的人生繼續努力。」