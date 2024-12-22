唇腭裂寶寶的餵食照護很重要！ 攸關手術是否能如期進行

文╱李藹芬 採訪諮詢╱台北醫學大學附設醫院顱顏中心主任陳國鼎

隨著超音波儀器的進步與普及，胎兒是否有唇腭裂，多能在產前超音波檢查中被掌握。一旦知道孩子有唇裂，準父母無不受到強大的衝擊，心情更是陷入了煎熬，想要知道的事情有好多好多，卻又不知答案在哪裡，內心一片茫然。

台北醫學大學附設醫院顱顏中心主任陳國鼎表示，「照顧唇腭裂寶寶讓人備感壓力，特別是在兩歲內！先前的研究顯示：88%的主要照顧者為此感到憂鬱，而產前諮詢對家庭的衝擊有顯著意義」。透過準確又詳盡的產前諮詢，可讓準父母了解寶寶在未來會經歷的治療過程與可能的治療成果，降低內心的恐慌！

產前．清楚說明與傳授餵食照護

為了降低父母的恐慌時間，陳國鼎醫師說，「愈早解釋清楚，愈能讓父母安心。單純的唇裂或腭裂，只要進行一次重建手術；有唇裂、牙槽裂與腭裂的唇腭裂才需要三次重建手術，第一次約在3～6個月大時進行唇修復，第二次在9～15個月進行腭修復，再來要等到9～11歲進行牙槽修復」。

除了產前諮詢，陳國鼎醫師還針對如何照顧唇腭裂寶寶，勤跑各醫療機構，教導護理人員如何餵食、如何配戴口蓋板或撐鼻器。準父母可以參加「兔寶爸媽成長工作坊」學習照顧寶寶的技巧。

出生後．親自指導餵奶

即使父母在之前參加過工作坊，但當寶寶出生後，真的要餵奶時，難免還是會緊張，陳國鼎醫師表示，「如果不是在產後護理之家坐月子，團隊會親自到府指導，讓家長更為安心」。若是餵食狀況不佳，團隊會再加以指導。

因為讓唇腭裂寶寶順利喝奶，攸關後續的手術是否能如期進行的關鍵！陳國鼎醫師表示，「體重不夠，將無法進行手術。營養夠，組織修復能力好，有助術後康復品質。第一次手術的體重門檻為5公斤；第二次手術則為8公斤」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

他進一步指出，「第一次修復唇的手術希望能在3個月大時進行，術後還要經歷6～9個月的恢復期，恢復得好，才能順利在9、10個月大時進行第二次手術，在寶寶學講話前，完成腭修復手術，讓發音不受影響」。萬一體重不足，延宕了手術時間，不只增加照顧的難度，預後品質也受到影響。

陳國鼎醫師說，曾經有個偏鄉的孩子的手術日期已經敲定，時間快到了，體重仍不足，不到4公斤，於是提早把孩子從家裡接到醫院照顧，「進行『十天增重計畫』，以每天增加100公克為目標，把寶寶養胖」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

腭裂寶寶喝奶方式必須使用特殊的腭裂專用奶瓶。陳國鼎醫師表示，唇裂寶寶的吸吮功能正常，使用一般奶瓶，較無餵食問題；但腭裂寶寶的吸吮力量不足，註定餵食困難，若未能掌握好細節，就容易出錯，讓餵食困難程度更嚴重。唯有確認餵奶狀況好，營養夠、體重足，就能如期進行手術。

他說，在台灣，唇腭裂的治療水準可說是世界級頭段班，加上健保，寶寶所能受到的照顧，比起其他國家高出甚多。雖然要歷經一段辛苦的日子，但請父母一定要對自己、對孩子都充滿信心，一切都會更好的！