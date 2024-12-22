李佳穎．從女孩到媽媽的瘋狂歷險記

文／游品姍 攝影／Hedy Chang 化妝／Claire 髮型／哈哈 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊

一直以來活躍在螢幕上的李佳穎，2023年卻鮮少看到她的身影，直到2024年6月，李佳穎於社群平台驚喜宣布已懷孕5個月，更將自己與寶寶相遇的歷程，一筆一畫記錄在YouTube中，讓我們感受到堅持想成為母親的這條路上，究竟有多麼的不容易。

意想不到的9次取卵手術

「我懷孕了！」打開李佳穎的影片，看著她高興宣布完懷孕落淚的瞬間，更能讓人深刻感受到，這甜美的果實有多麼來之不易。李佳穎分享其實自己在34歲時，曾測出AMH數值偏低（編按：顯示卵巢卵泡的庫存量，用來預測生育能力的重要指標），有卵巢早衰的現象，但當時結婚生子的計畫尚未納入當下的規劃中，直到2022年遇到了命中註定的另一半，再次踏入婦產科做檢查，AMH數值有斷涯式的下降，為了確保未來試管順利進行，李佳穎將所有預想的狀況皆納入考量，下定決心要在2023年瘋狂取卵，但其中的艱難只有自己才了解。

即時早在2023年便設立目標要瘋狂取卵，李佳穎也沒有想到實際執行下去之後，會瘋狂得如此「徹底」。由於在試管療程中，卵子數量和受精結果不如預期，因此，李佳穎在和醫師討論後，進行了第9次取卵手術，這個天文數字也讓醫師訝異於她的勇氣，但對於做足準備的李佳穎來說，自身已將所有工作排開，那就得全力以赴。「雖然我在第三、四次時取就已取到卵了，但因為不確定植入之後會失敗幾次，加上本身AMH數值較低，所以才會寧願取9次卵作備用，加上那時候醫師有同步詢問有沒有2胎的打算，就想先一次性做好全然的準備，比較放心。」

「我也不知道自己是怎麼堅持的，因為其實試管最不舒服的就是取卵，連續九個月確實十分辛苦，但身體比想像中還要堅強，這更加強了心理上的輔助。」

歷經過後才驚覺低潮

試管療程包括打排卵針、取卵、植入……這漫長的過程只有親身經歷過才能感同身受，當面臨失敗後重新再來的勇氣，考驗著不僅是女性身體的承受力，還得跨越心理層面的壓力和希望落空的挫敗，而李佳穎坦言，在進行試管療程前就有做好不會一路平坦的預想。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

「自身本來就不是會半途而廢的個性，既然開始了就要堅持到底，像以前演戲準備角色時，也會做好充足的功課。所以在試管前，也已經查找了很多資料建設好心理，也或許是因為這個原因，當面臨到卵子品質、數量不佳時，心理沒有感覺真正盪到谷底的時刻，那些低潮感都是事後回頭看，才恍然大悟原來自己也曾經陷入較低落的時期。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

「畢竟，這些困難和挫折都是當媽媽的必經之路，反而會讓自己更加珍貴，如果很順利就自然受孕成功，可能反而凡事不會那麼小心翼翼，以前認為愛自己是理所當然的事，但最近反覆體會到愛是一種責任，歷經過的酸、甜、苦、辣驀然回首都是回憶的拼圖。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

每一個遇到不孕症鼓起勇氣踏進婦產科的女性，如同破繭的蝴蝶即將開啟另一場新生命的奇幻歷險記，不管過程遇上陡峭的懸崖、深山老林、抑或是乘風破浪的航行，心理的強大不可言喻。