吳俞萱 帶孩子脫離框架 「玩」出自由的模樣

文╱林梵謹 圖片提供╱吳俞萱

吳俞萱是妮妃雅就讀全人實驗中學時的老師、現在的經紀人，她也是知名的詩人、藝術家和一位母親，但這些身分都不能標籤「吳俞萱」，正如妮妃雅不稱她「老師」，兒子小川也不喊她「媽媽」，「就是叫我『俞萱』。」吳俞萱說。

投入實驗教育．遇見自由潛力無限的妮妃雅

吳俞萱投入實驗教育的契機，是在報紙上閱讀到有關「全人實驗中學」（簡稱「全人」）的招生資訊，吸引她實地拜訪。有別於吳俞萱自己的升學經驗，她看到全人的孩子能自由自在地投入他們想做的事，不在乎別人的眼光，連她都渴望成為全人的學生，「在那裡，你學習為自己而活，想要一個人獨處、不進教室上課都可以，如果你修太多課，學校甚至會希望你退掉，留給自己多一些空白，去探索自己的興趣。」於是吳俞萱開始在全人擔任老師，也認識了還沒成為妮妃雅的曹米駬 Leo。

第一次見到13歲的 Leo，他正在跟好友共享耳機安靜地聽音樂，但有時又像隻小猴子，在校園的樹林裡到處爬樹，常常在紙上和牆上畫畫，「他既可以融入群體，同時又可以很享受孤獨，他擁有多種生活型態。」吳俞萱似乎第一眼就看穿 Leo 具有從一而終回應生命的多變能力，「現在的妮妃雅也是，他在『玩』世俗規則的同時，又可以做自己。」Leo 參加國際變裝皇后賽事，但有別於娛樂目的較強的主流變裝，他是以自身成長的文化經驗為靈感，打造如藝術品般的造型，備受矚目和肯定。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

大人也有機會改變．孩子會重新照亮我們心底的孩子

七歲的兒子小川目前也是接受實驗教育的孩子。雖然不是特別富裕，吳俞萱和同樣投身實驗教育的先生仍決定在小川入學前開始旅行，他們到美國、保加利亞、秘魯等實驗學校擔任老師，順道讓小川體驗不同國家的文化和學校的氛圍，並讓孩子自己選擇要去哪間學校學習，最後，小川選了德國的民主學校。

「在臺灣，常常會受到別人的目光打量，有一種靜默的暴力。但德國人非常善待每一個人的差異，他們行為上的冷漠和疏離，正是尊重和包容個體空間的表現。」每次回臺灣，吳俞萱形容小川就像是個「試劑」，讓她明顯看到德國和臺灣的差異，「例如星期一去爬山，遇到的山友會問小川怎麼沒去上學，而不是問他對這座山感覺如何？」主流的臺灣人還是習慣成自然地以單一價值觀去檢視孩子。

邁入四字頭的吳俞萱接觸實驗教育多年，雖然比多數人懂得脫離框架，她不否認身上依然殘留過去接受主流教育所留下的印痕，但她相信無論有沒有接觸過實驗教育，就算是大人都有機會改變，「有一個很簡單的方式，你只要有一個念頭出現，就立刻問自己這個念頭是哪來的？你會發現你的每個念頭和行為都可以追根究底，找到自己承襲的信念來源。」例如為什麼在學校要稱呼提供教育服務的人「老師」，以及在家中要稱生育孩子的人為「媽媽」？

「我在全人教書的時候，師生都是以名字相稱，所有學生都叫我名字，打破威權關係的階級。我也希望小川不要受制於我的年紀和經驗而遵從我，我們是平等的，隨時能一起創造我們共同的生活。」吳俞萱說。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

所以，小川開口說的第一個字不是「媽媽」，「是『燈』。他一起床想要開燈，所以會喊著燈。」孩子就像是一盞指引的燈，照亮大人心底已經黯淡的孩子，曾經也是如此單純地、跳脫功利主義地賞玩那些進入生命的新鮮事，提醒著大人，自己也曾是讓他們的父母重新開燈的孩子，就像吳俞萱最初抱著放棄創作的心態迎接小川，卻又被小川的一言一行、一舉一動重新啟發，只要永保「玩」的初心，就算是一名忙碌的母親，仍能持續創作出美麗的作品。