三明治世代的疲累與解方

文／曾心怡 圖片提供／Shutterstock

近年來，有所謂「三明治世代」的稱呼，是指那些上有年邁的父母需要照顧，下有尚未獨立的子女需要撫養的中年人群體。這些人通常面臨著來自工作、家庭和經濟的多重壓力。

三明治世代遇到的難題

根據三明治世代常見的壓力來源，大多數有以下幾種狀況：

1.雙倍的照顧責任

現代人生育年齡較晚，孩子出生後，既要面臨照顧父母的健康、生活，又要考慮年幼孩子，同時面對兩代人的需求和期望，時間、體力以及心力容易被過度消耗。

2.經濟負荷

父母和撫養孩子的費用相當高，加上自身的生活，買房，考量到退休生活，經濟壓力十分沉重。

3.職場壓力

青壯年到中年是職涯發展的衝刺期，工作上的責任和晉升壓力疊加，更難取得職場與家庭之間的平衡。

4.個人健康

青壯年到中年的健康相比青年時期，需要更多的注意力，加上時常處於壓力狀態更會影響到身心，舉凡睡眠困擾，身體僵硬痠痛，頭痛與腸胃疾病，都常見於三明治世代的族群中。

5.心理困擾

面對以上所有內外夾雜的壓力，加上身邊朋友或許大多皆已進入家庭，可以抒發情緒的對象日益減少，進入三明治世代後，獨自的空閒時間變得非常緊迫，在負面心情未得到緩解的狀況下，有一些人會將其疊加在家庭上，反而形成了惡性循環。

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解除壓力有技巧

面對處於三明治世代，又該如何處理心理的壓力？

1.覺察自身壓力

覺得有壓力不代表脆弱，也不意味著抗壓性不足，當這個世界對我們有許多要求時，自然就會有壓力，承認自身有壓力，才會是管理壓力的第一步。

2.把自己的時間放到行事曆上

我們往往會先把所有待辦事項預先排上行事曆，久而久之，就沒有空隙能放入自己的時間了，只剩下熬夜追劇或是打遊戲，卻又進一步影響到睡眠。處於三明治時代的夫妻，可互相協調個人時間，例如：預約按摩、運動的時程，彼此互相補位，讓兩個人都有機會透過自己的時間來調節壓力。

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3.尋找與單身時期不一樣的紓壓法

當我們進入到不同的階段，不太可能完全沿用過去的紓壓方式，這時，我們可能會覺得失去自我，然而當一而再，再而三，困於毫無自我空間的狀態時，心情便易持續走向低落。

然而，進入新的角色，勢必是有得有失，不可能完全一樣，倘若大家能看到整體的「改變」，而不只限於喪失自我定義的心煩，便能更穩定地讓我們走在現階段的人生道路上。