快訊

歐洲議會壓倒性票數通過挺台決議 陸跳腳、我感謝

今午後雷雨高溫上看35度 康芮颱風最新路徑曝：少數模擬影響台灣

三明治世代的疲累與解方

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／曾心怡 圖片提供／Shutterstock

近年來，有所謂「三明治世代」的稱呼，是指那些上有年邁的父母需要照顧，下有尚未獨立的子女需要撫養的中年人群體。這些人通常面臨著來自工作、家庭和經濟的多重壓力。

三明治世代遇到的難題

根據三明治世代常見的壓力來源，大多數有以下幾種狀況：

1.雙倍的照顧責任

現代人生育年齡較晚，孩子出生後，既要面臨照顧父母的健康、生活，又要考慮年幼孩子，同時面對兩代人的需求和期望，時間、體力以及心力容易被過度消耗。

2.經濟負荷

父母和撫養孩子的費用相當高，加上自身的生活，買房，考量到退休生活，經濟壓力十分沉重。

3.職場壓力

青壯年到中年是職涯發展的衝刺期，工作上的責任和晉升壓力疊加，更難取得職場與家庭之間的平衡。

4.個人健康

青壯年到中年的健康相比青年時期，需要更多的注意力，加上時常處於壓力狀態更會影響到身心，舉凡睡眠困擾，身體僵硬痠痛，頭痛與腸胃疾病，都常見於三明治世代的族群中。

5.心理困擾

面對以上所有內外夾雜的壓力，加上身邊朋友或許大多皆已進入家庭，可以抒發情緒的對象日益減少，進入三明治世代後，獨自的空閒時間變得非常緊迫，在負面心情未得到緩解的狀況下，有一些人會將其疊加在家庭上，反而形成了惡性循環。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

解除壓力有技巧

面對處於三明治世代，又該如何處理心理的壓力？

1.覺察自身壓力

覺得有壓力不代表脆弱，也不意味著抗壓性不足，當這個世界對我們有許多要求時，自然就會有壓力，承認自身有壓力，才會是管理壓力的第一步。

2.把自己的時間放到行事曆上

我們往往會先把所有待辦事項預先排上行事曆，久而久之，就沒有空隙能放入自己的時間了，只剩下熬夜追劇或是打遊戲，卻又進一步影響到睡眠。處於三明治時代的夫妻，可互相協調個人時間，例如：預約按摩、運動的時程，彼此互相補位，讓兩個人都有機會透過自己的時間來調節壓力。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

3.尋找與單身時期不一樣的紓壓法

當我們進入到不同的階段，不太可能完全沿用過去的紓壓方式，這時，我們可能會覺得失去自我，然而當一而再，再而三，困於毫無自我空間的狀態時，心情便易持續走向低落。

然而，進入新的角色，勢必是有得有失，不可能完全一樣，倘若大家能看到整體的「改變」，而不只限於喪失自我定義的心煩，便能更穩定地讓我們走在現階段的人生道路上。

【完整內容請見2024年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

搬出去住就是不孝？獨生女遭情勒「怎丟下爸媽」 網勸跑：以後更難

新北環狀線維修費4億增至14億 劉和然：專家建議做到最安全

人倫悲劇！西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

影／新北新手爸媽查看5月大女嬰 她面朝下沒呼吸送醫不治

相關新聞

吳俞萱 帶孩子脫離框架 「玩」出自由的模樣

2024年5月，「蕉佛」妮妃雅．瘋（Nymphia Wind）成為《魯保羅變裝皇后秀》第一個奪下冠軍的臺灣人；返台後，掀起一陣變裝皇后的旋風，各方邀約如大浪般襲來，在成名的狂風裡，有一位在後台悄悄守護妮妃雅航行的人，她是吳俞萱。

三明治世代的疲累與解方

明鴻和太太最近剛迎接第二胎，過去，第一胎出生時，雖然有爸媽協助照顧，但這一年來，明鴻的媽媽多次進出醫院，他不僅要照顧母親，也要開始把孩子送托嬰，他常常覺得連喊累、喊苦的時間都沒有……

掌握懷孕三階段心理變化 正視情緒．做最快樂的孕媽咪

懷孕是一段奇妙且美好的生命過程，然而，女性在懷孕期間，不只必須承受生理的不適，還得面臨心靈上的各種起伏，此時，正視自身的心情、家人的鼓勵與支持，更是打造美好孕期的不二法則。

打開基因遺傳診斷實驗室的大門 解開生命密碼．許一個健康的希望

不論是什麼原因造成不孕，藉由試管嬰兒求子已成為許多人孕育下一代的方式。為了提高懷孕率，植入健康的胚胎至關重要，因此，確認胚胎染色體有無異常就在生殖醫學中占有非常重要的一席之地，而基因遺傳診斷實驗室又是如何肩負重任，滿足大家的需求？現在就走進茂盛醫院的基因遺傳診斷實驗室，帶你一窺究竟！

秋冬照護．預防呼吸道融合病毒 六個月以下寶寶感染易住院

隨著新冠疫情緩解，許多呼吸道感染的病毒重現江湖！其中，有「嬰幼兒呼吸道殺手」之稱的呼吸道融合病毒，更是來勢洶洶！不僅感染病例增加，且出現了新的病毒株。

解讀小烏龜世代 觀察與了解最重要

孩子發展的每一步都極為重要，符合每一個階段的生長里程碑更是關鍵所在。然而，我們經常只關注孩子的生理功能發展，而不小心忽略了外在環境、教養方式對孩子造成的影響。父母該從哪些面向去觀察、改變？面對不可控制的環境因素，又可以如何去預防或減緩影響程度？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。