掌握懷孕三階段心理變化 正視情緒．做最快樂的孕媽咪

文／游品姍 採訪諮詢／芯語心理治療所諮商心理師許心宥

懷孕是女性的人生新階段，除了解鎖了母親的角色，也必須面對一連串的個人生涯及家庭生活的變動、挑戰，芯語心理治療所諮商心理師許心宥表示，這些變化皆可能會為孕婦帶來緊張和焦慮，還有配偶及家人的支持度、家庭的經濟狀況是否能負擔育兒等等，也會影響孕婦的焦慮程度。

造成孕期心理變化的原因

懷孕期間的心理變化源自多重因素，主要包括生理、情緒和社會及文化壓力等，許心宥心理師提出以下說明：

1.形象的改變

首先，就是自身外觀上發生的改變，對於這樣的變化，女性本人的想法、感受、接納程度，皆有機會衝擊到原有的自我感覺。

2.荷爾蒙的改變

懷孕以後，女性的雌激素、黃體素和催乳素，會於孕期間發生急劇變動，這會直接影響大腦中控制情緒的神經傳導物質，如：血清素，導致孕婦的情緒有所波動。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

3.生理的變化

懷孕各階段除了自身的不舒服，像是孕吐、水腫、頻尿、皮膚發癢等等，還會連帶影響女性擔心這些不適是否會間接影響到胎兒，額外增加導致心情低落的影響要素。如若這些變化無法被另一半、家人，或者合作密切的同事、主管所理解，又可能會衍生像是孤單、無助等等的負面情緒。

4.生活造成的壓力

許多女性須同時兼顧家庭與事業，或許平時還能應付得過來，可是一旦面臨懷孕為身心帶來的巨大改變，便會備感吃力，甚至力不從心，感到挫折、無力、對自己苛責又覺得委屈、也可能焦慮於職場上能否被友善、公平對待，自己帶孩子時能否順利上手……

5.對於未來的不安感

不管是自身的職場發展、個人生涯願景，或者與伴侶在育兒、教養上的合作方式、價值觀差異，都是孕婦得面對、思考並處理的部分，這些壓力都可能影響心理狀態。此外，社會期待與實際情形的差距，與家人的關係是否和諧皆會加劇情緒波動。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

適時尋求專業幫助．協助心理調適

如果伴侶在懷孕的過程中感受到無法處理的壓力，或者溝通出現問題，建議尋求專業諮商心理師的幫助，伴侶諮商能夠幫助雙方更好地應對情緒和壓力，維持健康的伴侶關係，為未來的家庭生活打下良好準備基礎。

在台灣社會和傳統文化的背景下，另一半在孕期的角色至關重要。透過提供生理的支持和心理的情感關懷，伴侶也能幫助孕媽咪更好地應對文化期望、角色壓力和身心變化，從而度過一個更加健康且平穩的孕期。