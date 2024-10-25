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秋冬照護．預防呼吸道融合病毒 六個月以下寶寶感染易住院

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

文╱三軍總醫院小兒部主治醫師何昇遠

每年進入秋冬季節，呼吸道感染也變得頻繁。其中，呼吸道融合病毒（RSV） 是造成嬰幼兒呼吸道疾病的重要原因之一，尤其是六個月以下的寶寶，更容易因感染呼吸道融合病毒而住院，甚至出現嚴重併發症。

認識呼吸道融合病毒

呼吸道融合病毒是一種單股RNA病毒，在全球範圍內引起嬰幼兒的呼吸道感染。但台灣地處亞熱帶，就過去研究得知，並無明顯季節之分，全年皆可能流行，最近的研究發現，新冠肺炎疫情期間，呼吸道融合病毒的流行模式出現了一些變化。

隨著疫情的緩解，RSV病毒的感染病例不僅開始增加，而且出現了一些新的病毒株，而非過往病毒株的隱性循環，分別在2020年和2022年的10～11月，以及去年（2023）9～10月造成幾波流行。

它主要會導致細支氣管炎和肺炎，對於早產兒或有先天性心臟病、慢性肺病的嬰兒風險尤其高。大多數孩子在兩歲前會至少感染一次呼吸道融合病毒，而對於年幼的嬰兒，特別是六個月以下的寶寶，呼吸道融合病毒感染可能會造成嚴重的呼吸困難，甚至需要住院治療。

該病毒透過飛沫或手部接觸鼻咽傳播，如托嬰中心或月子中心的群聚環境，是感染的高風險區域。

症狀．初期類似感冒但病程變化快

呼吸道融合病毒的症狀起初可能類似於普通感冒，但部分寶寶很快會發展為喘鳴、呼吸急促、進食困難，甚至脫水等更嚴重的症狀。早產兒或免疫功能低下的嬰兒還可能出現呼吸暫停，這是一種極其危險的狀況，應立即就醫。

長期預後而言，於嬰兒時期患有嚴重細小支氣管炎的兒童，有30～50%會反覆喘鳴；而許多被診斷患有氣喘的兒童在嬰兒時期曾患有嚴重細小支氣管炎，罹病的確會增加氣喘發生機率。

提醒以下高風險群寶寶特別注意！

．早產兒或免疫力低下：肺部發育不完全，抵抗力較弱。

．慢性肺病、先天性心臟病寶寶：呼吸系統功能較差，容易受到感染。

．有兄弟姐妹的寶寶：家庭內容易交叉感染。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

6大預防措施

該如何保護寶寶免受呼吸道融合病毒感染？以下是一些有效的防護方法：

1.勤洗手：勤洗手是預防感染最有效的方式。

2.保持環境清潔：定期清潔寶寶的玩具和生活用品。

3.避免接觸病患：儘量減少帶寶寶去人多擁擠的地方。

4.保持室內空氣流通：適當通風可降低病毒濃度。

5.母乳哺餵：母乳含有抗體，有助於寶寶抵抗感染。

6.單株抗體預防：高風險寶寶可諮詢醫師，評估是否需要施打單株抗體。

呼吸有狀況症狀應儘速就醫

如果您的寶寶已出現類似呼吸道融合病毒感染的症狀，請儘早就醫，特別是當寶寶出現呼吸急促或呼吸困難、持續的咳嗽並伴有喘鳴音、進食困難、表現出明顯的脫水症狀（如尿量減少）、精神萎靡、嗜睡或不正常的煩躁等症狀。

治療上，寶寶通常需要症狀支持，如補充氧氣、靜脈輸液等。對於重症患者，可能需要加護病房治療，如高流量鼻導管給氧或進階呼吸輔助治療等。

儘管目前尚無針對兒童預防呼吸道融合病毒的疫苗，但包括目前進行中的新型單株抗體的引進或疫苗研發的進展，未來可能會有更多預防選擇。

【完整內容請見2024年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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