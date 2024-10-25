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解讀小烏龜世代 觀察與了解最重要

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／游品姍　採訪諮詢／職能治療師吳羽庭 圖片提供／Shutterstock

新冠疫情爆發，徹底改變了全球的生活常態。三級警戒隔離在家可以減少與外界接觸，雖然看似為嬰幼兒形成了一道安全屏障，但透過醫療與教育界的觀察發現，2020年之後出生的幼兒，在語言、認知、情緒及動作能力等發展出現較緩慢的現象。如今，這一代的幼兒已陸續進入幼兒園就學，但根據衛福部社會及家庭署資料指出，在疫情解封後，早療通報人數逐年創下新高，形成了「小烏龜世代」。

小烏龜世代的成因

根據小烏龜世代形成的原因，職能治療師吳羽庭有以下說明：

1.外在刺激減少

疫情期間，實施三級警戒的隔離政策，對於爸爸媽媽來說，為了杜絕嬰幼兒確診的可能性，許多人減少前往公園、有眾多兒童設施的場地。但是這些設施有助嬰幼兒發展粗大動作、在探索環境時整合感覺刺激。

隔離政策使得嬰幼兒缺少了外在刺激，進而影響到粗大動作、感覺統合的發展，可能造成嬰幼兒在接收感覺刺激時，變得較為敏感或是反應遲鈍。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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2.戴口罩缺乏情緒覺察

基於防疫需求，人人皆須配戴口罩，但此舉也易讓嬰幼兒難以分辨他人情緒，影響到孩子理解社交情境，與同儕互動時，可能不懂該如何根據他人的情緒做合適的回應，使得社交互動品質不佳。

除此之外，幼兒會透過模仿大人嘴形、臉部表情和聆聽來學習語言，但礙於大家皆戴著口罩進行社交活動，音量和音質相對較模糊，不僅影響聆聽對話，也會降低嬰幼兒模仿嘴形口說的機會。

3.孩子缺乏生活經驗

幼兒長時間待在家中，不僅缺少了與他人互動的機會，許多應該開始接觸的事項，也容易因為父母的過度保護，缺少了學習機會。如：爸媽幫小朋友整理玩具，幼兒就不會養成分類對照玩具的認知概念，也沒有機會學習物歸原位的規矩。

當幼兒入學後，可能因缺乏生活經驗、與家中的生活落差過大等因素，使得在幼兒園需獨立自理時，感到挫折並產生適應不良的情緒。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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4.3C育兒

新冠病毒大爆發，開啟了全新的工作模式，「居家辦公」，對於家庭有嬰幼兒的人來說，為了降低育兒負擔，不免於日常中加入使用3C產品。根據兒福聯盟的調查指出，疫情期間有超過7成的家長，因擔心染疫而不敢帶孩子出去玩，讓3C產品成孩子的夥伴，但長時間接觸3C產品，會影響幼兒的專注力、情緒調節能力，因此，不可不慎。

【完整內容請見2024年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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