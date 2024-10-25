鬼壓床的神祕面紗 干擾7因素．找尋正確解方

文／酣然兒科睡眠顧問 圖片提供／Shutterstock

流感季將至，藉由這篇文章，我想跟大家聊聊「住院」及「睡眠」。根據研究指出，住院時，睡眠時數會縮短，而且夜醒次數會大幅增加，會直接影響病患康復的速度。

因素1．醫療設備

生理監視器能夠24小時監測病人的心跳、呼吸、血壓、血氧等等生命徵象，當這些儀器貼在寶寶身上時，會令他們感到不適，進而形成入睡不易，或是睡眠中斷等困擾。

再者，等嬰幼兒於睡眠中翻身時，可能會導致貼片脫落而無法偵測到生命跡象時，或者當儀器接觸不良，未偵測到生命跡象時，儀器皆會發出警報，進而把病患、陪病家長全部嚇醒。

因素2．醫護人員

住院中的寶寶本身的生理狀態就已難以入眠，此外，當護理師檢查病患的體溫、血壓時、調整醫療器材、更換點滴時，也需移動孩子的身體，讓嬰幼兒驚醒。

家長可試著先到護理站詢問送藥、換點滴、量體溫血壓等等的時程，並禮貌地跟護理站說明嬰幼兒的睡眠需求，一起想辦法提升他們的睡眠品質。假若寶寶快要出院時，爸爸媽媽也能詢問護理站，是否可減少半夜訪視的次數。

因素3．其他病患

如果預算允許，住單人病房能夠減少噪音，還能降低交叉感染的風險，是最完善的選擇，反之，最不理想的病房就是健保房。

在住院期間，如果和其他病患共用病房，易被室友的噪音干擾，如：隔壁床的寶寶因為疼痛而哭鬧整晚，或是半夜室友推著點滴架進出廁所等等。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

因素4．光線

醫院的走廊和護理站是24小時燈火通明之處，但是明亮的燈光，會使身體以為已至早晨太陽出來的時間，進而停止分泌助眠荷爾蒙，所以，並不利於病患夜晚的睡覺時間。此外，若同病房的室友半夜忘記關病房的大門，也易讓走廊的白光照射進房間裡面，讓其他人無法安睡。

因素5．病房室溫

每個人的體質不盡相同，睡覺時的適合室溫也不一樣。

舉例來說，嬰幼兒可能會在睡覺時，感到悶熱流汗而踢被，但是由於空調的風向不同，躺在陪病床的家長反而冷到瑟瑟發抖。所以，建議爸爸媽媽準備夏季和冬季的睡衣，並視病房的溫度為寶寶調整衣物和棉被。

因素6．疼痛與藥物

當症狀愈嚴重，疼痛指數愈是隨之升高，睡眠品質就會逐漸下降，睡眠時數也日益減少。如果嬰幼兒出現因為不舒服，而導致入睡不易、睡眠中斷、甚至失眠等情況，請跟醫師討論是否需要介入藥物。

因素7．焦慮害怕

病患可能對於接下來的治療或手術產生焦慮的情緒，例如：當寶寶眼睜睜看著護理師把點滴針頭埋在手背，或是被大人壓著抽痰時，可能會感到恐懼不已，而這些強烈的情緒對於睡眠有劇烈的影響，易造成入睡不易，甚至失眠！

小孩住院時，爸爸媽媽最辛苦了，祝福各位小朋友能夠趕快出院，早日康復！