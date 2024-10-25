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尊重寶寶的決定．採主導式瓶餵

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文╱李藹芬　採訪諮詢╱人之初產後護理之家的護理個案管理師暨國健署母乳哺育種子講師陳虹伊　

中:步驟

01 把寶寶抱直。先用奶瓶點寶寶的上唇，會看到寶寶出現張嘴找奶瓶的動作。

02 將奶瓶以45度角慢慢滑進寶寶的嘴裡，再慢慢調整為水平位置。

03 過程中，注意讓寶寶的雙手伸出來，可以隨意活動。

04 觀察到寶寶喝得比較急或吞嚥不穩定的話，稍稍地把奶瓶往下斜一點點，讓前端沒有奶水，寶寶可藉機稍微喘口氣。

05 如果寶寶想要推開奶瓶，把奶瓶往下斜45度角，直接抽離即可。先幫寶寶打嗝後，再繼續喝。

重點提醒1．主導式瓶餵

主導式瓶餵與傳統瓶餵有何差異？人之初產後護理之家的護理個案管理師暨國健署母乳哺育種子講師陳虹伊指出，主導式瓶餵與親餵相似，讓寶寶自己控制喝奶流速，可以降低過度餵食，進而減少發生溢吐奶、脹氣的機會。對於採親餵、瓶餵混合模式的寶寶而言，主導式瓶餵可讓寶寶順利切換模式，以及增進寶寶吸吮和吞嚥能力的協調。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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因是寶寶自己決定喝奶速度、喝奶量，陳虹伊護理師說，「會發現寶寶是很優雅地在喝奶，不會很急迫或是全身一直扭動，想要把奶瓶推開」。即使有，就先暫停休息，可先幫寶寶拍嗝，再觀察是否要繼續喝奶。

重點提醒2．不用擔心吸進空氣

父母或許疑惑，當奶瓶前端沒有奶水，看似充盈許多空氣，是否會讓寶寶吸進而容易脹氣呢？陳虹伊護理師表示，「其實寶寶是在喘息，休息一下，才能再繼續喝。就好像大人吃飯喝湯時，偶爾也會休息一下，再吃再喝一樣。讓寶寶慢慢喝，小肚肚才會更有空間裝進奶量」。如果寶寶想要打嗝，有時就會自行打出嗝來。

她補充，「寶寶喝奶時，手不能被束縛，不管他是想捧奶瓶或想摸摸你的手，都可以自由活動，讓寶寶的手被看到，以觀察寶寶有否壓力訊息表現」。另外，過程中，不忘與寶寶眼神交會，跟他說說話，讓寶寶感受餵食是有趣的。

【完整內容請見2024年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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