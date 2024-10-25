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羅美玲有神隊友才敢生第三胎！ 三寶媽超淡定 尿布變籃球也不怕

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／葉怡君　攝影／Hedy Chang　髮型化妝／魚花花　造型／Kathy Hsu　影音／煒喆視覺影像工作坊

拍封面 美到老公都看呆

一旁幫忙顧小孩的老公terry，大概是重陷了戀愛氛圍吧！他一手輕拍孩子的胸口，一邊看著正在拍照的羅美玲，說著：「這是誰啦！怎麼這麼美？」

羅美玲回頭瞪了他一眼，卻又滿眼笑意，大聲用台語回答：「恁、某、啦！」粉紅泡泡一秒破滅，夫妻們笑成一團，也讓我們看到了這段夫妻笑鬧之間的好感情。

懷孕最驚嚇的是她！婆婆：「怎麼沒有先問我？！」

決定要生之後，夫妻倆就義無反顧往前衝，Terry已經把接下來的行程都安排好了！包括：兩人怎麼安排工作、三個寶寶怎麼安排照顧，當然，還要請最大幫手——婆婆，再來幫忙啦！

講到這，羅美玲不好意思地笑了：「婆婆說，我們為什麼沒問過她？她比我們還崩潰！哈！其實，她也是擔心我們兩個已經這麼忙了，怕我們太累。而我們則是很怕老人家累。還好她還願意幫我們照顧，多一個幫手，對於三寶之家真的很重要！」

而想法實際的婆婆，也趁著媳婦懷孕的時候，很認真地去運動、踩腳踏車，讓自己身體更健康。就是為了迎接三寶備戰做準備！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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脹奶時遇到天使護理師 好溫暖！

生到第三寶，羅美玲對一切駕輕就熟，「第三胎了，我大多是自己去產檢，對產檢過程熟門熟路，我還蠻自豪，自己可以處理得很好。但產後第五天，我發生生理性脹奶，那種完全無法控制自己身體的感覺，真的很無助……」

原來，懷孕生產這件事，就算你經歷了第三次，也還是會有無法掌控的事發生。

幸好，羅美玲在月中遇到了一個很溫暖的護理師。

「那天半夜，我的胸部脹到變石頭奶，痛到有點想哭，護理師剛好推寶寶到房間，感覺到我的情緒，後來，她離開之後，又折返回來。幫我冰敷，教我按摩。看到我流淚了，就過來抱我，說：『沒事沒事，這是荷爾蒙影響，很快就會過去了……」這時候的媽媽，最需要人能同理，半夜的一個擁抱，讓羅美玲感受到溫暖。月中的她，也放心把寶寶交給護理師，每一堂媽媽教室都參與：做了手環、口水巾、圍兜兜……過了愉快又充實的月子時光。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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最大的挑戰是體力

44歲生下三寶，羅美玲說，體力真的是最大的挑戰！她掐著手指算：「畢竟前兩胎都是男生，第一胎已經是……」

（老公在後面代為回答：第一胎36歲，第二胎40歲。記得比她更清楚。）

哥哥弟弟正是充滿精力的年紀。很需要放電。兄弟倆每天早上醒來，睡眼惺忪，一開口就問：「媽媽我們今天要幹嘛？」「明天要幹嘛？」「週末要幹嘛？」問到爸媽都崩潰！

還好社區就有游泳池，最棒的就是把孩子丟到社區游泳池，給一顆球就能玩一整天，玩得很開心。羅美玲說：「最怕遇到星期一！因為星期一游泳池公休啦……」

而老公terry也會適時替手，當兄弟放電回來，還想繼續玩時，爸爸就會出聲：「媽媽很累了，可以讓她休息一下嗎？」然後，與她輪替照顧小寶。

而除了老公、婆婆是神隊友，聰明的羅美玲也把周遭資源妥善運用，孩子也跟社區樓下的媽媽、婆婆們玩在一起。偶爾我幫你顧，偶爾你幫我顧。感覺就像羅美玲從小長大的泰雅族部落，孩子一起玩著玩著，累積著童年回憶，就長大了！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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笑看尿布變籃球

生到三寶之後，羅美玲對於育兒的吃喝拉撒，也更加得心應手。

她笑說：「有些小撇步，像是現在幫小寶換尿布，我們都會先把舊尿布拿起來擋一下，才換上新尿布，因為寶寶經常在脫包屁衣的時候，就會再釋放一次。」

但有些事情卻是媽媽永遠放心不下的，像是新生兒期間，以前光是一天，就可能要換掉十幾片尿布，因為媽媽總是擔心孩子會紅屁屁，就算半夜也要把孩子吵醒換尿布，然後孩子睡眠中斷，爸媽也沒睡好。

「但現在就懂得挑能吸水的跳不，過夜一片就一覺到天亮，一覺起來，即便尿布隔天變得跟籃球一樣大（誇飾），但是寶寶的屁股還是很乾爽！」羅美玲會笑著丟給Terry，看到尿布這麼厚實，知道寶寶的奶一定喝得很好，心中也有滿滿的成就感。

【完整內容請見2024年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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