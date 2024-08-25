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【曾心怡心理師專欄】家庭教養不一致該怎麼辦？理解與溝通為首要？

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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小毅要上小一了，爸爸覺得要讓孩子在放學後，走去英文班上課；媽媽卻認為自己走會有危險，此外，小朋友年紀還小，應該要先好好玩耍才對，希望小毅在放學後，直接參加學校的社團；小毅的祖父母卻覺得都不要參與最好， 當家庭成員面對教養，想法不同調時，該怎麼辦？

每年暑假就是家庭大戰

上面的故事是許多家庭都會面臨到的衝突與困擾，就如同每年暑假總是有許多爸媽在營隊之間奔波接送，也有家庭苦於如何為即將上學的新鮮人安排接送、課後要上安親班與否等，這時，父母會需要很多的討論，關於選擇學校、接送方式與學習項目等等，都需要討論。

若是平時由家長長輩照顧，就更易引發隔代教養的衝突，因此，做好溝通更是重中之重。有些人能夠順利溝通解決，但有的家庭卻反而形成了困擾，這期就來談談，當家庭教養不一致時該如何處置？

基本上，可以分成兩個部分來談，第一個部分是，大家怎麼想的？第二個概念則為，大家怎麼談的？也就是理解與溝通。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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了解癥結點所在

首先，教養觀一定涉及了雙方的家庭背景，若是長大的過程，周遭給予了唯有讀書高的概念，就會進而讓人從小努力學習，等到長大了，自然對於學業成績會有一個既定印象，期待後代也得重視課業；有些人則是因為長期受到學習的逼迫，希望孩子不要被學業綑綁。

再來，家長對於自己的期待，或多或少都會投射到孩子身上，例如：從小沒有資源可學習才藝的家長，長大後有能力了，就希望能夠彌補這個遺憾，無意中把自身的期盼放到孩子身上。

因此，也會進而在教養觀上放大個人期許，但在意識上仍然覺得這是自己對孩子好的方式，難以區分究竟是爸爸媽媽的需求，還是孩子的需要。

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教養不同步的溝通問題

另外，當夫妻之間對於孩子的教養不一致時，可能會發生什麼問題？事實上，在溝通中，我們很容易出現的概念就是，「我對你錯，你一定有一個地方沒有想清楚，所以，我要告訴你問題在哪裡，讓你變得和我一樣」，而當兩人都是用相同的方法進行時，自然而然就會出現不愉快及爭吵。

當某一方抱持的教養觀是自由長大，另一個人的態度則是認為，應愈早開始學習愈好，即便初衷都是為了小孩的教育，但當採取的態度是要說服對方時就會讓溝通失焦，反而在互相爭論輸贏，而不是把重點放在孩子身上。

【完整內容請見2024年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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