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【全職爸爸育兒誌】小小孩的長途機票怎麼買？要事先在腦中模擬的事

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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就長途飛行而言，雖然直飛最好，但是轉機的票價很實際（尤其機票價格乘上小孩數量後……）。所以，最後選擇轉機票的機會很大，過程的變數也因此增加。而且轉機也有分好轉跟難轉，會影響艱困度的有四點（不是難易度，只有艱困度）：起降時間、轉機環境&時間長度、生理時鐘時差與小孩習性。

以我到布達佩斯的去程為例子，分段說明挑這張機票的考量，跟不同段生存的重點，航程：台北-北京╱北京長時間中轉╱北京-布達佩斯。

第一段航程3h20m：台北到北京1300-1620 抵達中轉機場北京。

這段航程沒有時差，沒有紅眼，所以，挑戰單純，僅是怎麼度過機上3個多小時。方法不外乎自備娛樂設備跟點心零食，請按照自己小孩習性攜帶。

除了零食點心外，我會準備下載好卡通的平板、保護聽力的兒童耳機、跟繪畫工具。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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中轉機場10h55m：1620-0315（隔日凌晨），不入境待在機場。

要考慮的事如下：

1.機場生存環境如何？

事先調查有無廁所、飲水機（喝水、泡奶）、商店（等於能補充食物）、24小時營運，及較大活動空間。通常愈大愈國際化的機場，愈能滿足這些條件。

2.要不要入境（入境目的是住旅館）？

1620到隔日凌晨0315（近11個小時），我們是一定有足夠時間入境，而且能找個機場旁旅館休息。

但0315起飛，如果入境住宿，意味著我必定會在半夜1230，帶著兩個「睡著」的小孩去搭車，重新報到、安檢、過海關，用想的都覺得很容易出包。所以，我選擇不入境，直接在機場撐到隔天0315登機比較單純，雖然辛苦一點，但是不容易出意外。而且買機票時就有挑「生存環境好的機場」，就算要硬撐也比較好撐。

3.攜帶物品

除了娛樂跟食物，還要模擬我跟孩子正常在外住一天會需要什麼，那麼，搭機就要帶什麼。例如：牙刷、牙膏、內褲等等，因為等於就是在機場跟飛機上住一天。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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第二段航程10h20m：北京到布達佩斯0315- 0735（隔日匈牙利時間） 時差6小時。

有時差的問題，要考慮的事又不一樣了！

1.起飛時間

台北時間0315是不錯的轉機起飛時間，此時，小孩應該是一路睡上機，直到起飛，很省事（依我家小孩習性，只是從登機口抱上機是不會醒的）。但平日的他們在台北時間0815會起床，所以，10小時航程中，預計會在第五個小時起，隨時會醒，對照布達佩斯時間是0215。

只要能讓他們在機上睡滿五小時，我就不算輸。快到第五小時前，我就開始注意通風、音量、光線、躺得舒不舒服，企圖延長他們昏睡時間。

2.抵達目的地時間

0715抵達布達佩斯，是不錯的時間，對照台北時間是大約午後，小孩有活動力的時刻，不是想睡覺會發脾氣的時間點。我也刻意挑當地正常活動的時間抵達，等到入境已經早上八、九點，路上比較安全方便。畢竟半夜或凌晨要在歐洲市區移動，尤其帶著小孩，防禦力。

【完整內容請見2024年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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