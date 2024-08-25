【啟蒙孩子的睡眠力】鬼壓床的神祕面紗 了解科學根據認識睡眠問題

什麼是鬼壓床？

所謂的「鬼壓床」是指在半夢半醒之際，突然發現全身無法動彈、發出聲音，還感到胸口與喉嚨被力量施壓導致無法呼吸，同時，還會看到臥房內有入侵者或是鬼怪，甚至是靈魂出竅或飛翔的體驗。

大部分處於鬼壓床的人，都易感到恐懼和無助，醒來後則會大口喘氣或是哭泣、尖叫，隔日會感到異常的疲憊。

從科學驗證了解鬼壓床

鬼壓床在睡眠科學的定義為，正常情況下，人類會在快速動眼期作夢，且大腦會下達讓骨骼肌暫時癱瘓的指令，以防止身體在做夢時，拳打腳踢而誤傷自己。快速動眼期結束後，大腦便會恢復意識，身體會重新恢復肌肉控制，所以醒來時，可自由活動手腳。

發作的時間短至幾秒長到20分鐘不等，平均時長約為6分鐘，在大多數的情況下會自行結束，但偶爾可能會因被他人觸碰，或者被聲音打斷而提前解除。此外，若患者通過努力主動移動身體，也能從而脫離睡眠癱瘓。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

如何逃脫鬼壓床？

大部分的鬼壓床會自行結束，所以，發作時應保持身體放鬆，並且念經、祈禱、或是冥想，等待身體恢復。或是試著想辦法移動身體，例如：動動腳趾、手指，以此幫助肌肉更快回復。

等到鬼壓床結束後之後，很多人會感到疲倦或是焦慮，甚至會有尖叫、哭泣的情形。這時，應深呼吸並儘量放鬆、隔日也得拉長休息的時間，減少自己原先的計畫行程，讓身體好好修復。