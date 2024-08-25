為何胎兒提早解胎便？未必會吸入而出現「胎便吸入症候群」 但3類懷孕高危險群要注意

胎便，也就是胎兒的大便，國泰醫院新生兒科加護病房主任洪依利指出，正常情況下，寶寶出生後，直腸的括約肌鬆弛，才會開始將腸子內的胎便排出體外，顏色則為墨綠色。

通常會造成胎兒尚未出生，胎便就提前解出的原因，大多來自於胎兒在母體受到各種刺激壓力，「這些壓力可能來自於很多面向，統整下來，常見的有胎兒問題，如：感染、缺氧、孕婦本身存在的問題，如：妊娠高血壓、妊娠糖尿病等，或是子宮環境的問題，像是臍帶、胎盤等功能異常。」

羊水有胎便算常見．產前超音波難判斷

「羊水中有胎便，其實比例並不低！每十位孕媽咪，就可能有一位在羊水中發現胎便。」洪依利醫師表示，這樣的情況，稱之為「羊水胎便染色」，在產前超音波很難事先被診斷出來，同時也無法預防。

洪依利醫師表示，胎便不像成人一樣有具體的形狀，胎兒的糞便僅只有一點點，解於羊水中，就像是鹽巴溶於水裡一樣，從超音波檢查中難以察覺，「除非碰上孕婦早期破水，發現流出的羊水呈現綠綠濁濁的，才會進一步懷疑是否胎兒提早解了胎便。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

胎便提前解．會導致「胎便吸入症候群」？

不少媽媽會好奇，胎兒提前解胎便在羊水中，是不是就有很大的機會吸到，進而造成「胎便吸入症候群」？洪依利醫師表示，所謂的「胎便吸入症候群」，指的是當羊水中的胎便含量較多，這些濃稠的糞便被胎兒吸入口鼻中，且深達肺部，導致胎兒出現呼吸窘迫、喘等症狀。

發生胎便染色的機率大約介於5～20％之間，且羊水就算被胎便染色，也不代表胎兒就會吸入胎便，真正出現胎便吸入症候群的胎兒不到5％。

胎便吸入症候群的3項評估

要如何評估胎兒是否出現胎便吸入症候群，洪依利醫師說明可從以下3點觀察：

1.胎心音異常

在一般的產前檢查中，倘若從胎心音監測器發現異常現象，包含胎兒心跳過速、變慢或過於平緩，這時，醫師會使用超音波做為輔助，觀察羊水是否有被胎便染色的可能。

2.破水情況

從流出的羊水顏色，可以判斷羊水中是否存在胎便，而羊水濃稠度及顏色深淺，將決定症狀的輕重程度，顏色愈深且羊水愈濃稠，代表症狀愈嚴重。

3.寶寶出生後的表現

胎兒出生後呼吸容易變得急促、活動力不佳，再來是因肺部血管收縮所引起的持續性肺動脈高壓，寶寶會出現「發紺」症狀，嘴巴將呈現紫紫的狀態。還有因呼吸道阻塞所引發的氣胸，「由於胎便屬於黏稠物質，一旦吸入肺部造成呼吸道阻塞，就好像是氣球出口被阻塞住，肺部脹起來就會增加破掉風險，進而造成嚴重的氣胸。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

寶寶出生後的醫療處置

洪依利醫師表示，在產前就懷疑胎兒提前解胎便，在生產時，產科醫師當下的處理原則，會先觀察寶寶的出生狀況，假設寶寶出生後的精神、活力各方面都表現得不錯，哭聲宏亮，臉色很紅潤，就維持一般正常出生寶寶的照護即可，並持續觀察出生後六小時內，是否有出現任何呼吸方面的疾病。

而倘若在生產時，發現媽媽流出的羊水相當濃稠，寶寶出生後的精神、活力等方面都表現得普通，為了安全考量，醫療人員會使用抽吸器，從寶寶的口鼻深入，盡可能將胎便吸出，避免這些胎便被吸入肺部深處，引發更嚴重的後果。

少部分寶寶屬於情況嚴重者，很可能會在4個小時內演變成胎兒呼吸窘迫症候群，需要插氣內管接呼吸器幫助呼吸，萬一病情不見好轉，醫師甚至會使用葉克膜來維持寶寶的生命跡象，或是使用其他藥物，來協助寶寶的肺葉擴張。

胎便吸入症候群的3類高危險群

「胎便吸入症候群雖無法提前預防，其發生原因非常多種，但有一些具備特殊條件的孕媽咪，比起一般孕婦，更容易引發胎便吸入症候群。」洪依利醫師指出，常見發生於3類高危險群，分別說明如下：

1.過期妊娠

孕媽咪懷孕超過40週，胎盤功能逐漸退化，胎兒變成「過熟兒」，其排便功能幾乎發展成熟，容易受到壓力刺激，就在子宮內排便，造成羊水胎便染色。

2.高危險妊娠

若孕媽咪本身患有妊娠高血壓、妊娠糖尿病等，影響胎盤功能，導致胎盤血流不足，胎兒生長遲滯，甚至是缺氧情況，一旦胎兒健康出現狀況，就有可能提早解便。建議這類孕媽咪生產時，最好選擇具有新生兒專科醫師的醫院，若是胎兒出生後，一有狀況，醫師即能把握黃金救治期。

3.感染問題

母體遭受到感染問題，引發像是胎兒急性窘迫症、胎盤早期剝離、孕婦失血過多等，造成胎兒胎心音異常，也會增加胎兒提前解胎便的風險。

洪依利醫師補充，待產期間發現羊水被胎便染色，假如合併胎兒的胎心音異常，甚至是出現胎兒窘迫等危急情況，接生醫師將會立即採取剖腹產；如這時產婦的產道已接近全開，則會鼓勵產婦用力，以自然生產方式，儘速將胎兒娩出，降低寶寶可能留下的後遺症或是併發症。

無法提前預防．隨時留意胎動

「胎便吸入症候群的嚴重程度可大可小，情況輕微的寶寶，出生後，施打相關的抗生素，吸吸氧氣即可改善；如是情況嚴重者，演變成肺動脈高壓，還可能因此裝上葉克膜，對身體造成長久的傷害。」

洪依利醫師表示，雖然胎便吸入症候群無法提前預防，不過，孕媽咪可以遵循兩點原則：整個孕期一定要定期產檢，由婦產科醫師隨時關注母胎健康；再來就是日常隨時留意胎動，只要發覺胎動明顯減少，或是孕媽咪伴隨其他不適症狀，建議儘早就醫，假設胎兒真的有任何緊急狀況，專業醫療人員會評估是否要讓胎兒提早出生，儘早為其進行診治。

過期妊娠．考慮適時催生

根據統計，超過82%懷孕會在41週之前自然進入產程，若超過這個週數生產，可能增加剖腹產比率、新生兒加護病房住院率與周產期死亡率。

提醒孕媽咪，如果懷孕超過40週，並發現胎動次數過少，代表胎兒的活動力已有變弱趨勢，罹患胎盤鈣化、胎便症候群或胎兒呼吸窘迫症的機率就會隨之提升，醫師會評估是否適時進行催生，以保護母嬰安全。