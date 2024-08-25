快訊

美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

直擊／高爾宣唱一半衝下台！當場右手脫臼…急救5秒鐘

【三總婦幼天地】常見兒童心臟病有哪些？先天性心臟病可藉超音波精確診斷 後天最常見的是這種

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

心臟病目前已成為國人十大死因第二名。在兒童族群中，先天性心臟病以過去台灣健保資料庫之統計資料，發生率約為千分之十三的活產嬰兒，為最常見之嬰兒先天性缺陷，亦為一歲以內嬰兒死亡常見原因。

然而，現今已能藉由超音波及早診斷，並接受兒童心臟內外科醫師之診療與長期追蹤，或是手術、心導管等介入處置，這些病童一樣可享有多采多姿之人生！

常見之兒童先天性心臟病

造成先天性心臟病之成因，包括基因變異和環境因子等多重因素。以下簡介幾種常見之兒童先天性心臟病：

1.心室中隔缺損

為最常見之先天性心臟病，約占30%；因左右兩心室間的心室中隔產生缺損，以致血液分流，常可在聽診時聽到收縮期雜音。若較大之缺損，可能在嬰兒時期產生肺血流過度增加、左心容量超負荷，而導致鬱血性心衰竭或肺高壓。

2.心房中隔缺損

小型缺損（約0.5公分以內）有蠻高機率會自然閉合，相對於愈大之缺損就容易持續存在；且大型缺損長期可能導致右側心房心室擴大、肺動脈高壓、心律不整、甚至心臟衰竭情形。

3.存開性動脈導管

動脈導管是一條連接主動脈與肺動脈間的血管，為胎兒血液循環必要之構造；出生後會逐漸閉合，少數個案未關閉就成為缺損。聽診時，常可在胸骨左上邊界聽見一連續性雜音，此導管因分流效應產生肺部過度循環、左心容量超負荷，易導致充血性心衰竭或肺動脈高壓。

4.肺動脈瓣狹窄

因肺動脈瓣膜產生各種程度之變形，造成右心室往肺動脈血流阻塞，進而造成右心室肥大。大部分患者不易造成發紺現象；唯獨少數新生兒有危急性肺動脈瓣狹窄，因右心室出口過度狹窄，使得血液逆流回右心房，並經由卵圓孔流至左心房，此時就會有低血氧之發紺現象，這類個案需要在出生後立即接受心導管或外科肺動脈瓣膜手術處置。

發紺性之先天性心臟病

以上4種較常見之先天性心臟病均為非發紺性疾病，若為發紺性之先天性心臟病，在台灣，最常見為法洛氏四重症，合併4種心臟缺損，包括：右心室出口狹窄、右心室肥大、主動脈跨位、心室中膈缺損。

隨著心臟外科手術的進步，現今，多數此類個案於嬰兒時期（3～11個月大）即可接受完全矯正手術恢復其解剖構造。但這些完成手術矯正之病患，將來可能仍須面臨肺動脈瓣逆流、周邊肺動脈狹窄、心律不整等長期問題。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

常見之兒童後天性心臟病．川崎病

至於兒童最常見之後天性心臟病，川崎病已成為台灣或一些已開發國家兒童後天性心臟病最主要原因。根據統計，台灣發生率高居全世界第三，僅次於日本與韓國，且5歲以下幼兒約占90%，幾乎可說是一個專屬於兒童之疾患。

典型川崎病以臨床症狀診斷為主，需有發燒5日以上加上5個臨床特徵符合4個以上。高雄長庚醫院郭和昌醫師發表之「1-2-3-4-5速記口訣」：一個嘴巴、二隻眼睛、三隻手指觸摸淋巴腺（頸部淋巴腺腫大直徑超過1.5公分）、四肢末端腫脹發紅、五多形性皮疹。除此之外，肛門附近出現發紅脫皮，或是年齡較小之個案在卡介苗注射處周圍出現一圈發紅之特殊現象，這些都可能是川崎病之表徵。

【完整內容請見2024年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

影／離岸風電工作外籍船員心臟病發作 台中海巡船艇載上岸送醫

治療糖尿病、心臟病…美國10處方藥降價 紅藍卡每年省15億元

成大退休醫師北門駐診 扶輪社捐手持式超音波傳美談

心臟換瓣有健保 醫籲患者定期追蹤

相關新聞

【曾心怡心理師專欄】家庭教養不一致該怎麼辦？理解與溝通為首要？

相信教育孩子是每位父母的煩惱！然而，爸爸媽媽都是獨立的個體，各有不同的觀點及想法，在雙方都全心全意為了小孩好的狀態下，很容易引發教養的衝突。

【全職爸爸育兒誌】小小孩的長途機票怎麼買？要事先在腦中模擬的事

身為一個旅行超過365天的背包客，有無數長途航班跟睡在險惡機場的經驗。當爸爸後，自然也想帶孩子到各國旅行。我想，已有足夠經驗值談一談，帶小小孩長途飛行的心得（包含超長轉機時間挑戰）。

【啟蒙孩子的睡眠力】鬼壓床的神祕面紗 了解科學根據認識睡眠問題

「鬼壓床」，是大家時常聽到的恐怖故事，一旦發生便全身無法動彈，總是令人感到無比驚慌。不過，在科學的理論上，鬼壓床的發生其實與睡眠息息相關。 農曆七月鬼門開，您的孩子有沒有「鬼壓床」的經驗呢？今天，我就以睡眠顧問的身分，為大家揭開神祕面紗。

為何胎兒提早解胎便？未必會吸入而出現「胎便吸入症候群」 但3類懷孕高危險群要注意

大約在懷孕中期時，胎兒的腸子內會開始出現墨綠色的胎便，但這時還不會排出體外，直到出生後，寶寶才會開始學習解便。不過，當胎兒在媽媽母體內受到某些刺激，導致胎便提前在子宮內解出，這些胎便會漂浮於羊水中，一旦剛好胎兒出現呼吸的動作，可能將這些胎便吸入肺部，進而發生「胎便吸入症候群」。

【三總婦幼天地】常見兒童心臟病有哪些？先天性心臟病可藉超音波精確診斷 後天最常見的是這種

拜超音波技術日益精進所賜，早在胎兒時期，即可診斷出許多嚴重之先天結構性心臟病；出生後，也能在還未發生相關臨床症狀前就可提前診斷相關先天性心臟疾病。

全素食孕媽咪必吃7重點營養素，吃對食物才能補足健康

孕媽咪吃得健康、度過開心的孕期，才能讓胎兒於子宮健康地成長。不過，懷孕後的女性必須面臨因荷爾蒙的變化，引發孕吐、食欲不振等問題，對於本身是吃素的人來說，在食物的選擇上，與葷食的人相比顯得更侷限一些，到底吃素的孕婦該如何掌握孕期營養的品質？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。