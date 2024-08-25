【三總婦幼天地】常見兒童心臟病有哪些？先天性心臟病可藉超音波精確診斷 後天最常見的是這種

心臟病目前已成為國人十大死因第二名。在兒童族群中，先天性心臟病以過去台灣健保資料庫之統計資料，發生率約為千分之十三的活產嬰兒，為最常見之嬰兒先天性缺陷，亦為一歲以內嬰兒死亡常見原因。

然而，現今已能藉由超音波及早診斷，並接受兒童心臟內外科醫師之診療與長期追蹤，或是手術、心導管等介入處置，這些病童一樣可享有多采多姿之人生！

常見之兒童先天性心臟病

造成先天性心臟病之成因，包括基因變異和環境因子等多重因素。以下簡介幾種常見之兒童先天性心臟病：

1.心室中隔缺損

為最常見之先天性心臟病，約占30%；因左右兩心室間的心室中隔產生缺損，以致血液分流，常可在聽診時聽到收縮期雜音。若較大之缺損，可能在嬰兒時期產生肺血流過度增加、左心容量超負荷，而導致鬱血性心衰竭或肺高壓。

2.心房中隔缺損

小型缺損（約0.5公分以內）有蠻高機率會自然閉合，相對於愈大之缺損就容易持續存在；且大型缺損長期可能導致右側心房心室擴大、肺動脈高壓、心律不整、甚至心臟衰竭情形。

3.存開性動脈導管

動脈導管是一條連接主動脈與肺動脈間的血管，為胎兒血液循環必要之構造；出生後會逐漸閉合，少數個案未關閉就成為缺損。聽診時，常可在胸骨左上邊界聽見一連續性雜音，此導管因分流效應產生肺部過度循環、左心容量超負荷，易導致充血性心衰竭或肺動脈高壓。

4.肺動脈瓣狹窄

因肺動脈瓣膜產生各種程度之變形，造成右心室往肺動脈血流阻塞，進而造成右心室肥大。大部分患者不易造成發紺現象；唯獨少數新生兒有危急性肺動脈瓣狹窄，因右心室出口過度狹窄，使得血液逆流回右心房，並經由卵圓孔流至左心房，此時就會有低血氧之發紺現象，這類個案需要在出生後立即接受心導管或外科肺動脈瓣膜手術處置。

發紺性之先天性心臟病

以上4種較常見之先天性心臟病均為非發紺性疾病，若為發紺性之先天性心臟病，在台灣，最常見為法洛氏四重症，合併4種心臟缺損，包括：右心室出口狹窄、右心室肥大、主動脈跨位、心室中膈缺損。

隨著心臟外科手術的進步，現今，多數此類個案於嬰兒時期（3～11個月大）即可接受完全矯正手術恢復其解剖構造。但這些完成手術矯正之病患，將來可能仍須面臨肺動脈瓣逆流、周邊肺動脈狹窄、心律不整等長期問題。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

常見之兒童後天性心臟病．川崎病

至於兒童最常見之後天性心臟病，川崎病已成為台灣或一些已開發國家兒童後天性心臟病最主要原因。根據統計，台灣發生率高居全世界第三，僅次於日本與韓國，且5歲以下幼兒約占90%，幾乎可說是一個專屬於兒童之疾患。

典型川崎病以臨床症狀診斷為主，需有發燒5日以上加上5個臨床特徵符合4個以上。高雄長庚醫院郭和昌醫師發表之「1-2-3-4-5速記口訣」：一個嘴巴、二隻眼睛、三隻手指觸摸淋巴腺（頸部淋巴腺腫大直徑超過1.5公分）、四肢末端腫脹發紅、五多形性皮疹。除此之外，肛門附近出現發紅脫皮，或是年齡較小之個案在卡介苗注射處周圍出現一圈發紅之特殊現象，這些都可能是川崎病之表徵。