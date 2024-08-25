媽媽的哺乳之路走得順暢，有賴神隊友相助！老婆多誇讚，老公再累也甘願

男女的確大不同！女性從驗孕棒看到兩條線，往往瞬間開啟母愛大爆發模式；男性則往往要等寶寶出生，才意識到自己當「爸爸」了，甚至有人還要等到寶寶會喊「爸爸」，才覺得自己是爸爸。台大醫院門診護理長李怡嬅表示，「男性是否準備好當爸爸，與個人特質有關，可從其在女性孕期對待媽媽與胎兒的態度而定」。

成為神隊友第一步．參加產前教育課程掌握理論與實務

李怡嬅護理長指出，「男性在產前願意與太太一起參與親職教室，給太太好的感受，有助維持好心情，面對懷孕、生產，以至於哺乳的種種挑戰時，更能抱持樂觀以對的態度」。因此，在台大醫院所舉辦的親職教室，「我們鼓勵一定要夫妻共同參與」。

台大醫院婦產部產科專科護理師高佑欣指出，產前教室的內容涵蓋知識性的衛教內容與實作課程，「有部分課程會讓夫妻角色互換，讓先生感受太太懷孕的不易」。另外，還有針對父母與（準）父母舉辦的支持團體，產前產後都可以參加，是個可與其他人分享交流經驗的園地。

成為神隊友第二步．理解太太的心思給予心理支持

李怡嬅護理長指出，女性從懷孕到產後，受荷爾蒙影響而經常有情緒起伏不定的時候，很需要先生的安慰，她強調，「母乳媽媽有好心情很重要！心情好有助於乳汁分泌量增加，爸爸若能做到讓媽媽開心，讓媽媽有足夠的心理支持堅持哺乳」。

高佑欣護理師指出，如果媽媽說：「我想餵母奶」，請爸爸一定要站出來為媽媽「遮風擋雨」，「面對長輩的種種關切，通常只要老公的一句話，就能得到解決，千萬不要讓媽媽獨自面對與承受」。

當然，要讓先生理解太太的想法，有賴夫妻平日多溝通，李怡嬅護理長提醒，「產前多溝通，有助產後少爭執，讓媽媽維持好心情」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

成為神隊友第三步．太太要養成誇先生的習慣

李怡嬅護理長表示，太太若希望先生主動做事，一定要多稱讚男性，增強他參與的意願。哪怕先生一開始做得不好，也要用誇獎代替指責，激發男性想要做得更好的動力。

高佑欣護理師建議，「女性適時要示弱，尋求支援，不要逞強以母性撐起一片天」。

成為神隊友第四步．太太給予清楚指令讓先生確實執行

李怡嬅護理長表示，「太太希望先生做什麼，最好明確告知。爸爸能做的事情很多，但要講清楚，讓先生有確實的做事方向」，不要讓先生像無頭蒼蠅，忙了半天後，卻還是被嫌棄。

育兒需要夫妻分工合作，事先分配工作，如：我擠奶，你餵奶；我洗奶瓶，你幫寶寶洗澡……各司其職，就不致讓某一方覺得心裡不平衡。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

老公支持．老婆堅持勇往直前

高佑欣護理師指出，「在懷孕初期的衛教時，約有九成孕媽咪決定哺餵母乳，但在產後願意持續餵母乳的大概就三成，因為實際要面臨的挑戰太多了，要堅持並不容易」。

畢竟最能讓太太堅持下去的力量，莫過於來自老公的支持，不論是精神上的鼓勵、或是具體分擔照顧寶寶的責任，相信都會令太太感到先生就像「神隊友」一般，有最強而有力的後盾，即使哺乳之路充滿挑戰，也能無懼且堅持地勇往直前！