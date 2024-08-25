懷孕也可以鬆一下！百靈果凱莉：「適時的『擺爛』和『交給別人』，也沒關係！」，當個最chill的孕媽咪

今年一月，於社交平台驚喜宣布自己已懷有身孕，正式迎接人生的另一種身分，也令人無比期待未來成為媽媽的凱莉，會是什麼樣的畫面……

打開凱莉的社群平台，會發現在各式各樣的工作碎片中，仍有許多關於孕期的各種生活小花絮，如：解決便祕的100種方法、吃不到想吃的東西會大哭、懷孕後不能搬家具的禁忌等等，無拘無束自由自在的「話」風，充分展現新世代孕媽咪自我主張的風格。

我們一起把外婆生回來

「我以前從來沒有想過成為媽媽，只想一直享受人生」。凱莉分享，自己與老公都是不生主義者，雙方都認為兩人世界十分恣意、開心，個性十分獨立的兩人，更是工作狂，所以，一直以來，都沒有將生孩子的計畫納入人生的清單中，直到老公的外婆過世後，讓凱莉第一次對懷孕起心動念。

「老公的外婆過世的時候，陪他一起參加葬禮，然後，在把外婆推進去火化的那一瞬間，就浮現了很直接的念頭，他生命中很重要的親人去世了，我似乎能跟這個人一起生小孩，幫他留下其他的意義，也是人生中，首次正視懷孕的念頭」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

備孕是束縛女性的另一層枷鎖

在我們好奇詢問凱莉，第一次知道試管失敗的原由時，有沒有重新進行備孕等功課，她毫不諱言的表示，自身對於懷孕的觀念就是不備孕。

「備孕這兩個字真的給女生帶來很大的壓力，個人主要是以平常心來面對，而且我本來就是會好好吃飯、運動的人，後來在進行療程時，採取跟平時一樣的態度來面對，不太希望用那種很盛大、戰戰兢兢的情境來影響日常，那些都是無謂的精神壓力」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

懷孕哪有那麼多溫馨時刻？

凱莉在進行第一次的產檢前，總被身邊已為人父母的同事、朋友持續洗腦，「只要聽到胎兒心跳聲的那一刻，一定會立馬落淚」，但當她親身經歷之後，卻跟想像得不一樣。

「本來以為會是一個很感動的moment，結果事實證明是沒有，因為他跟你想像的心跳聲也不太一樣，比較像是海浪聲，老實說，沒有其他太誇張的感覺，老公在旁邊聽到後，也是說：『這就是心跳聲喔，ok』，我們都持續走冷靜路線」。

重新認識不一樣的他

「懷孕前，我們各自都蠻獨立的，也不會很黏彼此，就是各自按照自己的日常生活，不太會管對方。可是等到懷孕了之後，他真的變得比較照顧我，即使要出門前，也會確認我沒有問題才會放心，這也是人生第一次覺得，好像能變得擺爛、依賴他一點」。

從懷孕開始，就一直走理性路線的兩人，即便遇到不可控的狀況，也冷靜以對，凱莉分享，孕期曾經出血過，但老公仍然表示，萬一自然流產也沒有關係，這些都是很正常的事情，深刻地感受到對方從頭到尾都以她為主體，自己也是在懷孕之後，意外地發現自身與另一半，在懷孕這件事的價值觀上高度吻合，可謂是孕期才有的限定驚喜。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

擺爛一下也沒有關係

「懷孕以來，自身跟其他人不一樣的地方是，特別愛逞強」。

「會有漸漸改觀的念頭，大概是懷孕的第五、六個月罹患流感後，才意識到原來生理就是真的會比較虛弱，試著稍微擺爛、放鬆交給別人也無傷大雅，以前都會相信只要有心，事情都能控制到一定的程度，但現在跟以前大相逕庭，也讓我逐漸學習與不確定性相處」。