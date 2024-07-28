天性與年紀無關！男孩教養書籍讓老公與兒子同時得救！

【文╱背包Ken】

男孩的調皮、搗蛋，總讓不少父母感到困擾！透過教養書籍了解，這其實都是天性使然，並非故意為之！因此，要理解並順勢而為。但把「兒子」代換成「老公」，一切道理都相通，又何嘗不是用一樣的應對方式呢？

為了弟弟，我到書店翻看男孩教養的書，因為太太總抱怨我對女兒的耐心，遠大於對兒子的。認為我也育嬰一段時日了，人在任何角色都應該追求上進，這次必須從教育知識上進行升級。

例如：有些生活作息的養成，姊姊在同年紀時已經做得不錯，但弟弟就是怎麼提醒，都遭他視而不見。很多時候，我確定弟弟明明了解我講的意思，但他卻依然我行我素。而我只是用著原始的本能與耐心應對，到最後往往自覺已好話說盡，仍實在不能明白他為何做不到，然後，就變成硬碰硬。

想要增進教養兒子的觀念．教養書的字字句句卻插在爸爸身上

於是到書店四處翻閱，但我看來看去，對兒子教養的觀念沒有啟發多少，更多的倒是每行字都插在爸爸自己身上呀！

例如這幾段話：「男性有視而不見的習慣」、「男性會在一瞬間鎖定遠方的目標」、「去廁所時，眼中只看得見廁所。去洗澡時，眼中只看得見浴缸。」

重點來了，很多書都不約而同表示，「這種專注目標的優秀大腦機制，是一種狩獵才能」。看完上面這些字，我才發現，原來我有著超級優秀的大腦機制呀。若是石器時代，就應該是部落裡最好的獵人。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

優秀的獵人只鎖定目標．其他都視而不見

就拿接送小孩上學這件事來說好了，我不只一次送到學校時，才發現沒有帶書包；把弟弟抱給老師時，才發現他光著腳丫；太太下班進門時，拿著小孩的推車，說剛剛在門口撿到。

以前的我會不好意思，但現在，看完書後，我一點都不羞愧了。因為我的任務，就是小孩送到學校並接回來，其他東西有漏沒漏都是次要的，小孩有抵達目的地才是關鍵。而我沒有一次忘記帶小孩出門，也沒有一次漏帶一個回家，成功率100%。

我，就是優秀的獵人！

一個獵人，如果看到遠方的野豬，還在分心想其他事情，那一定獵不到野豬。以準時上學為例，早上小孩穿衣服不配合，我家裡的那位媽媽會細心挑選，詢問原因，也可能就因此晚點到學校。

而我，不會。

因為我會在一瞬間鎖定遠方的目標！

因為這是優秀的大腦機制使然！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

理解兒子．同時理解老公

翻了很多本男孩教養的書籍，大都基於兩性大腦研究或心理學，有類似的看法。也就是普遍一些男孩令人困惱、憤怒、講不聽的行為，都來自先天因素，並非他們故意，所以，要理解跟順勢而為。

由於這些學說常基於性別，跟年紀無關，所以，把「男孩」兩字都代換成「老公」，讀起來竟然非常合理。也就是老公令人困惱、憤怒、講不聽的行為，都跟男孩一致，而且來自先天因素，並非故意，要理解跟順勢而為。

想想這些真是用心精妙的救世神書呀！

如果擺著一本書要大家理解老公、體諒老公，誰想翻來看啊？這不是那個男人自己的毛病嗎？為何要人紆尊降貴去理解？

但包裝成了解心愛的兒子的書就不同了！如果說內心自發願意為兒子做的改變猶如滔滔大江，對老公大概只剩關不緊的水龍頭。男孩教養書籍像特洛伊木馬般，更容易進入家庭書櫃，然後，有機會一次讓兒子跟老公兩個類別人物得救。

※原文刊載於2024年07月號《媽媽寶寶》449期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930617

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