準備離婚．該怎麼保護孩子？幼小的心靈需要大人守護

【文／曾心怡】

上個月的專欄，和大家分享準備離婚時的自我調適方法，這次，要來談的是，當夫妻準備離婚時，該怎麼告知孩子，並減少他們的內心衝突？

曾經，有位朋友和我說起，她在小時候遭逢爸媽離婚的感受：「知道大人不開心，可是我只能乖乖的，不要讓自己被罵，不然很怕爸爸媽媽離婚是因為自身的關係。長大了之後，才了解離婚其實和小孩無關，但當時的不知所措仍存留於心中」。

這句話道盡了小朋友的真實感想，在離婚風暴中，有時即使很想要保護小孩，卻也力不從心、忽略孩子的情緒訊號。今天，想要來和大家談，即使未必能好聚好散，但能夠在照顧自我的狀況下，該如何注意孩子的需求，幫助小孩能夠承接家庭的變化。

大人要好好照顧孩子的心情

當父母準備離婚時，小朋友可能會有哪些感受？事實上，所有情緒上的起伏都會因年齡、個性、家庭環境而異，一些常見的感受包括：

1.困惑且不安：小孩可能會不解父母為什麼要分開、未來的生活會發生什麼改變？

2悲傷和失落：小朋友或因失去家庭的完整性，而悲傷、失落，若加上父母之間彼此的語言攻擊，更會因此影響他們對於爸爸媽媽的想法，家長的形象破滅，頓時出現不知道可相信誰、認同誰的困境。

3.憤怒和挫折：有些人覺得自身為什麼要被這樣對待，而感到憤怒，或是站在某一方父母的陣線上，對於爸爸媽媽不會因為孩子而改變決定，感到非常挫折。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

家長注意小孩情緒的4法則

如果您目前也即將面對和另一半分開，想要關照孩子的感受，分享以下幾點是大人可以留意的地方：

1.告知孩子即使父母分開，但仍然一樣愛他：其實父母能坦誠且簡單的解釋離婚細節，並根據他們的年紀、語言理解能力，用簡要的方式說明，避免過多的批判。

2.尊重小孩對於變動的感受與想法：告訴小朋友離婚不是他的錯，並聆聽孩子的想法與感受，請不要批判小朋友的感覺。

3.不將孩子拉為戰友：離婚的過程難免會有撕裂的狀況，當和原先親密的伴侶形成對立後，雙方會有憤怒、孤單的感覺。這時，會下意識地把孩子拉在身邊做為陪伴，可能是訴苦，或是批判另一半，這些行為都會讓小朋友形成內在的衝突，覺得自己需要安慰大人、靠邊站，無法讓孩子真正認識本身的心緒。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

4.保持對話的習慣，理解孩子情緒與想法：如同前面所說，小朋友不見得可很通暢的說出自我的想法，但爸爸媽媽也不用勉強孩子在風波之下表達，重要的是建立聊天的習慣，讓他們覺得能在父母身邊暢所欲言，如此，就有機會從中探尋孩子現在的狀態，予以陪伴和關心。

※原文刊載於2024年07月號《媽媽寶寶》449期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930634

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