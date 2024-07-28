中川秀美：「孕肚就是最好的時尚指標」享受生命無與倫比的美麗

【文／游品姍 攝影／宋子凡 梳化／Phoebe makeup studio 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

超人氣時尚KOL夫妻檔「阿美與福哥」，完全是模範伴侶的代名詞，兩人既是事業上合拍的最佳拍檔，更是彼此生活中最真摯的朋友、知己，活潑愛笑的阿美加上時不時露出冷幽默的福哥，簡直是天生一對，隨時閃瞎大家的雙眼。

今年，晉身為準爸媽的兩人，在社群與大家互動的字裡行間，總是流露出即將為人父母的溫柔及憧憬，更讓人對阿美與福哥一家三口的溫馨畫面，無比期待。

每個人對於愛情的樣貌，各有不同的解讀與想像，有的人覺得應該如同綻放的玫瑰熱情紅豔，令人沉溺其中無法自拔；有些認為訴諸愛意最美好的樣子，莫過於宛若蒲公英般隨風飄揚落地生根，再艱難的境地也能相互扶持、克服，開闢出另一方天地，不論是哪種意象，都是專屬於自己的人生體驗。

在我們看到阿美與福哥的第一眼，瞬間就聯想到了在燦爛陽光下的向日葵，向陽而生自帶一層暖黃的濾鏡，他們就像是彼此的太陽，永遠向著對方。

偷偷揭曉的生日禮物．最為感動

每個家庭在迎來新生命時的反應，猶如一場突如其來的奇幻冒險記，不過，對於阿美與福哥來說，更像是提早開獎的生日驚喜。

「其實在植入胚胎的五天後，剛好也是福哥的生日，所以，我們就偷偷先去診所抽血看報告，就想著不如來查看看，驚喜會不會出現，那時，我和福哥在車上打開信件，一看到HCG數值，顯示可能有懷孕，兩個人當下直接緊緊擁抱在一起，就真的覺得是有史以來最好、最棒的生日禮物」。

吸引力法則就是必勝方法

事實上，在順利迎接胎兒到來之前，阿美與福哥歷經了一段辛苦的求子歷程，阿美曾經在Instagram分享，自己在四、五年前，也曾經試過試管嬰兒，當時植入了四、五次之後，遲遲都沒有好消息，面對這樣的情況，阿美也坦言，以前玩心比較重，生理與心理都還未做好萬全準備，所以，也或許因為如此，小生命也不會想要降臨到人世間。

有了先前的經驗，這次，阿美將孕前規劃完整羅列出來，舉例來說，率先體驗一波高挑戰性的運動、大快朵頤最愛的生魚片、好好享受酒精帶來的微醺感、進廠保養打理好門面，全心全意用最完美的狀態，迎接全新的身分。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

孕肚就是與眾不同的流行指標

身為時尚KOL的阿美，不僅時常在社群分享自己的穿搭法則，更與福哥一起創業、經營線上網拍，即便懷孕後，仍然敬業的在新品上線後，參與產品直播，回答粉絲的問題，自己更是有一套時尚法則，且延用至孕後，也不會有所改變。

「我覺得自信就是最美的衣裳，雖然懷孕以後，手機一直被推播比較鬆垮的品項，但自身還是想穿得稍微偏時裝一點，一樣可以維持原本的風格」。

對於阿美而言，孕肚就是一項走在流行尖端的指標，是專屬女性之美的難得時刻。「對我來說，沒有一定要穿寬鬆、完全遮住身材的衣服，只要穿著起來是舒服的材質，並不用因懷孕而特別改變原本的風格取向」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

女性最美的時刻．莫過於孕期

由於荷爾蒙的變化，孕期中的女性相對易變得較為脆弱、敏感，時常有感而發，生理更是經歷了旁人無法想像的巨大變動，更何況即使身處當前的社會，雖然大家的思想更為開放、愈來愈多人勇於表達自我，但對於身材、容貌仍然存有不少焦慮，難以跳脫出既定的主觀印象。

期待終有一天，每個人都能突破自身心中的防線，勇敢正視自己最舒適的狀態，就如同阿美與福哥，藉由彼此的影響，走向更好的境界與方向。即將邁入下一個階段的他們，因為有了新生命，更因此揭開了對方另一層神祕面紗，繼續創造屬於兩人的幸福童話。

※原文刊載於2024年07月號《媽媽寶寶》449期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930624

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