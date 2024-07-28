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挑選優質消毒鍋 讓寶寶免於病從口入 正確使用方能事半功倍

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【文／游品姍　採訪諮詢／英倫產後護理之家護理長陳宣君】

由於一歲以前的嬰兒，腸胃功能與免疫功能都還不成熟，使用過後的奶瓶及奶嘴不只要清潔，更得經過消毒的程序，避免病從口入！而這也是讓嬰幼兒健康成長的重中之重！

不論母乳或配方奶，都含有很高濃度的油脂，若沒有妥善清洗，就像病菌的培養皿，容易孳生倍數成長的病菌。不過，再怎麼努力清洗，高濃度的油脂仍然可能會殘留在瓶身或是奶嘴。此時，必須透過高溫消毒的程序，才能把病菌數降到最低，否則將會孳生導致疾病產生的微生物，引起如：腸胃炎、鵝口瘡，以及其他侵入性感染的病症。

選購消毒鍋2要點

陳宣君護理長指出，爸爸媽媽在挑選時，應綜合考量自身使用方式，做出最正確的選擇，對此，她有以下說明：

1.清潔方便

不論是屬於蒸氣式或紫外線的款式，定期清潔是確保工具運作良好，達到良好殺菌效果的因素。所以，沒有太多零件、容易拆裝的產品，相對來說，清潔較為方便。

2.產品具有商品安全標章

任何一種款式的消毒鍋，其本體都應經過標準檢驗局驗證的「商品安全標章」，才是符合檢驗規定的產品，保障使用的安全性。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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使用注意事項要知道

除了選購適合自身的消毒鍋很重要之外，正確的消毒方式，才是發揮產品功能最大效用的必勝關鍵要素，所以，不可不慎。

1.注意奶瓶材質

使用蒸氣式消毒鍋時，為了讓水蒸氣能均勻散布於瓶身，奶瓶應用倒扣的方式擺放，讓蒸氣向上流通；開啟鍋蓋時，要小心避免被蒸氣灼傷；選用的奶瓶奶嘴，也請認明必須是耐高溫的材質，如：玻璃、PPSU（聚苯碸）、聚酯（PES）與聚丙烯（PP）。

2.紫外線燈管得定期更換

雖然紫外線消毒鍋的殺菌效果好、時間短，但費用也較高於蒸氣消毒鍋，加上紫外線燈管使用約兩至三個月後就必須更換。此外，陳宣君護理長提醒，並非所有材質的奶瓶都適合以紫外線消毒，像是造型特殊的奶瓶，則會因部分的死角未被照射到，而影響殺菌效果。另外，紫外線消毒燈亮起時，勿直視燈管以免造成角膜受傷。

3.定時檢查奶嘴是否有損壞

長期以蒸氣高溫或紫外線消毒，都可能讓奶瓶奶嘴的品質受損，一般大約於3～6個月後就得更換。除此之外，若發現奶瓶、瓶身以及奶嘴有刮痕、霧化、去除不了的異味、變形、破損，應立馬換新。

消毒鍋並非完全滅菌，所以，當完成消毒、烘乾後的奶瓶靜置愈久，細菌就容易再度孳生，若超過24小時未使用，即使仍放在消毒鍋內，仍應重新進行消毒加烘乾的程序。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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4.蒸氣消毒鍋的加水槽不宜用自來水

自來水在有雜質的情形進入高溫狀態，便易產生重金屬殘留物質，進而讓消毒鍋出現水垢，縮短消毒鍋的壽命。因此，應使用已煮沸過的水、過濾水或瓶裝水以確保安全。

5.消毒鍋的擺放位置

消毒鍋的烘乾功能，是從抽風口由外吸風進行加熱，在放置消毒鍋時，請避免吸風口被堵住，也不要放置於靠近水源的地方，以免讓水跑進抽風口中。此外，還得留意周遭環境的清潔，才不會因吸入不乾淨的風烘乾奶瓶，影響消毒效果。

※原文刊載於2024年07月號《媽媽寶寶》449期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930676

※延伸閱讀

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【更多內容都在2024年7月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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