怎麼教孩子判斷輕重緩急？5功法掌握教學技巧

【文／BaeGo培果教育】

「時間管理」是一項重要的生活技能，它能幫助孩子更好地安排學習、娛樂和休息時間，提升整體生活品質。家長的耐心指導和支持，則是孩子掌握自我要求的強大後盾。

「小孩做事情都不動腦，我要他在房間寫作業，寫了好長一段時間，生字都還全部空著」。分不清楚輕重緩急，的確是孩子目前會遇到的問題，但藉由適當的教導原則，可增加小朋友的判斷力及處事方法。

功法1．介紹時間四象限

首先，可向孩子解釋「時間四象限法」的基本概念。透過簡單明瞭的語言、舉例說明，告訴他們每個象限的意義，把待辦事項按照重要性與緊急程度，妥善分成四種類別：

1.重要又緊急：這類事情通常需要立刻去做，例如：明天就要交的國語作業、隔天要考的數學小考等。

2.重要但不緊急緊急程度相對較低，不一定要立刻執行，但是需要根據截止期限回推，按時、按階段逐步完成，以免拖延到最後，變成重要且緊急的事。

3.緊急但不重要：屬於有時效性或事出突然的類別。

4.不緊急也不重要：不必花費過多的時間與精神，可考慮交付別人完成。

功法2．實際操作演練

爸爸媽媽和孩子一起列出每天需要完成的事情，並且逐一分析，嘗試把這些事情放入對應的象限中。

在這個過程中，你可以提供一些問題來引導孩子分類，例如：「這個代辦事項的截止日期是什麼」、「如果不執行此項規劃會發生什麼後果」、「這件事情對未來的學習或生活有幫助嗎」等等，藉此來增進小朋友的分析能力。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

功法3．制定計劃定期檢查與調整

根據劃分好的象限，和孩子一起擬定每日或每週的計劃。在確保他們完成第一象限的任務後，接著妥善分配時間給第二象限的活動。引導他們減少、避免預先處理第三、第四象限的事情。

此外，每隔一段時間（例如：一個星期或一個月），大人應和孩子一起回顧他們的計劃和實際完成的情況。討論哪些地方應該繼續保持，又有哪裡需要改進、調整。藉由這樣的反思與討論過程，有助於他們逐漸養成、鞏固良好的習慣。

功法4．引入適切的工具與資源

其實家長可以試著使用一些輔助工具，幫助小孩更好地掌控時間。

1.計畫本：坊間有許多計畫簿可以運用，也可以選擇根據自己的需求親自製作，讓孩子養成記錄每日任務清單的習慣。

2.提醒應用：使用年曆或月曆，將重要的日期事先標記出來，以利事先規劃。

3.圖書與資源：帶孩子建構時間概念，或者閱讀訂定計畫相關的書籍，協助小朋友自我管理。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

功法5．角色模範與回饋

當小孩做好定期規劃並按時完成時，應給予他們積極的回饋。例如，提前完成暑假作業時，可安排親子一同出遊玩樂的活動，並告訴他因為有妥善安排好自己的規劃，所以全家才有多餘的時間一起娛樂、放鬆！透過這種正向的回應，能讓其持續進行下去。

希望通過這些方法，孩子們能夠逐步學會判斷輕重緩急，有效地掌握時程，從而在學習和生活中取得更好的成就與平衡！

※原文刊載於2024年07月號《媽媽寶寶》449期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930635

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