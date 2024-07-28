醫病共享決策在孕產上這樣運用 增加行使自主權的便利性 就醫不再只有醫師說了算

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱中國醫藥大學附設醫院婦產部產科主任何銘】

在資訊不發達的年代，民眾就醫時，該怎麼治療疾病？一切都是主治醫師說了算；而今，不僅大家的智識水準提高且愈來愈有自主意識，加上什麼資訊都能上網查詢，還有治療方式日益多元，關於怎麼治療，已經不再是醫師作主就好。醫病透過溝通，建立治療的共識，將有助提升治療效果。

1982年，在美國以病人為中心照護的共同福祉計畫上，為促進醫病相互尊重與溝通，提出了「共享決策」（Shared Decision Making，SDM）一說。1997年，由Charles提出操作型定義，即「至少要有醫師和病人雙方共同參與，醫師提出各種不同處置之實證資料，病人則提出個人的喜好與價值觀，彼此交換資訊討論，共同達成最佳可行之治療選項」。

擬定治療方案．共同參與討論

中國醫藥大學附設醫院婦產部產科主任何銘指出，當醫病有充分的溝通，病人能更加了解自身的健康狀況，進而將享有以下好處：

1.選擇最適合的治療方案

當治療疾病的方法有多種選擇時，該選哪一種才是適合自己的治療方案，這時就需要透過溝通，在多種可行的方法中，由病人決定最適合自身的治療方案。

2.提升治療方案的滿意度與醫病的合作度

因為是病人自己做的決定，在治療過程中，自然展現出較高的合作度，無形中，提高了治療效果，進而提升對於治療方案的滿意度。

3.減少衝突的發生

在溝通的過程中，醫病有更多的機會互相了解，如病人看到醫師為治療所耗費的心力，醫師也更能理解病人的想法或在意之處，當彼此多一分了解時，不致因誤會而產生糾紛，自然減少發生衝突的機會」。

以上種種好處都是推動醫病「共享決策」的目的，何銘醫師表示，「讓病人參與決策，不僅可建立共識，更有助於在治療後獲得健康的成果，這也是推動『共享決策』的目的」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

運用在孕產領域的主題

何銘醫師指表示，在孕產的領域中，早些年針對自然產推出的「生產計劃書」，就是共享決策的一環，「孕產婦的自主意識愈來愈高，待產時的各項醫療處置進行與否、要不要使用減痛分娩、產後要不要餵奶或怎麼餵等，都很強調透過雙向溝通，討論出彼此都可接受的做法」。既讓女性保有身體自主權，留下獨屬於自身的生產經驗，也能在以最少醫療的介入，獲得母胎平安的最終目的。

事實上，運用在孕產的共享決策項目不算少，何銘醫師說，「包括自費產檢項目、生產方式、減痛分娩使用與否、新生兒篩檢做不做、餵奶與否，都可藉由共享決策討論。

他補充，「常規做法上，剖腹產是以符合適應症為前提，但部分產婦另有理由要選擇剖腹產，也是有溝通的空間，畢竟生產方式是一種選擇」。

雖然生產方式可選擇，何銘醫師強調，「但我們會讓產婦了解，符合剖腹產適應症的才有健保給付，否則要自費」。當然，剖腹產所使用的藥品、醫材，也是要讓產婦事先有所了解，依自身需要與經濟能力決定是否要自費負擔。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

上述項目的共享決策屬於例行討論，多在36週產檢時進行，由醫師親自溝通，後續視情況由衛教師補強資訊，討論內容較為單純，不用耗費太多時間，「若是問題複雜、嚴重的個案，就會花比較久的時間溝通」。

何銘醫師舉例，「孕婦做過高層次超音波後，確認胎兒腦袋有個大洞，考量腦部的異常難以改變，要怎麼把相關狀況對家長說明清楚，大約要花上半小時；若是心臟破洞，則相對好處理。依疾病的複雜度決定溝通時間的長短，然後，把決定權留給父母」。

※原文刊載於2024年07月號《媽媽寶寶》449期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930672

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