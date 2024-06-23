夏日「松」一下 全家帶來逛親子市集 現場抽「挪威奮進號遊輪雙人行」

暑假最強、最好玩的親子活動《媽媽寶寶2024親子風格市集》人氣登場就在松山文創園區！

今年和松山文創園區攜手合作，於暑假首波強打7/6㊅ 在松山文創園區，舉辦媽媽寶寶第二屆《2024親子風格市集》，邀請親子家庭共同朝聖，完成現場指定任務，還有機會參加抽「雄獅旅遊 NCL挪威郵輪奮進號 三天二夜雙人行」抽6組幸運兒，邀請大家一起來同樂哦！

【媽寶最狂！逛市集！抽郵輪之旅】NCL挪威奮進號遊輪雙人行

7/6親子風格市集 現場豪華大抽獎！完成現場指定任務，就有機會搭郵輪快樂出航！

當天現場抽出６位幸運兒，可獲得「雄獅旅遊∣NCL挪威郵輪奮進號-三天二夜雙人行(石垣島)」媽媽寶寶最懂爸媽想喘息出遊的心情，7/6逛親子風格市集，不見不散！

【哇酷舞台】活動表演

旺福樂團 揪伙來唱歌 #旺福里你好嗎? #來唱台語歌

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

1~100歲都愛聽的旺福！用最快樂、最有趣的音樂，陪大人對抗當了爸媽之後的煩悶無奈！「這世界很需要旺福的歡樂」去年旺福樂團的精彩演出，旺福帶來歡笑又愉快互動，大人和小孩們一起笑嗨嗨，狂喊安可~安可~聽不夠！於是在現場就打勾勾約定了，今年還要來現場跟大家安可搖滾哦！讓爸媽們回味一下年輕時，屬於大家的青春與搖滾！

許哲珮Peggy 為愛朗讀 #明星媽媽音樂×繪本為孩子發聲

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

音樂精靈-許哲珮Peggy，首次受邀特別來到媽媽寶寶的親子風格市集，與大家同樂哦！將帶來結合音樂聆聽的繪本朗讀，以溫暖的聲線與可愛的繪本故事，把父母親對孩子的關愛，編織成音樂旋律的故事，送給所有孩子們的一份禮物，為愛朗讀．為你發聲！

迷你嘻哈街舞派對 #街舞音泿 #台語嘻哈 #嘻哈囝仔大舞廳

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

《The Joint 嘻關節》擔任去年活動開場，造成囝仔轟動，現場變身小朋友的嘻哈大舞廳，爸媽們也隨著DJ饒舌音樂跟孩子一起動滋動滋，難忘那些長在臉上的笑容、親子歡笑聲，今年再請Jacky老師帶領延續歡樂的音樂與舞步，用熟悉的台語歌曲，變身嘻哈曲風來跳街舞，《The Joint嘻關節》陪全家一起玩．嘻．哈！

台語親子劇團演出＃台語親子劇團互動演出＃晤出團故事王國

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

「晤出團-故事王國」每一個演出故事，都受到小朋友的熱愛，以戲劇作為基底並用品格作為養分，再加上可愛生動的台語互動演出作為點綴，交織出親子之間快樂的寓教於樂，讓親子之間的美好回憶留念在豐富演出作品之中。

講繪本帶動變變變 #水滴文化繪本變變變 #帶動講故事

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

人氣故事王Ruby老師來啦！這次要帶著大小朋友一起動動手指頭，一起來體驗由水滴文化出版的新書《#手指頭變變變》《#小臉蛋變變變》《#腳趾頭變變變》，玩親子五感互動繪本遊戲。寶貝的小臉蛋變變變！彎彎的眉毛變成小海鷗，害羞的臉頰變成紅蘿蔔!Let's Play ! 一起來看繪本、學語言、玩創意吧！

momo mini親子電影院 #露天電影院 #虎姑婆與他的朋友 #台北富邦文教基金會

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

致力推廣為台灣孩子原創製作與優良選片《富邦文教基金會》將為小朋友選推薦節目「虎姑婆和他的朋友」用音樂創作，在歡樂、活潑的氣氛中，讓孩童與觀眾一起隨著故事中的角色重新認識，並跨越恐懼。在地墊上吃零食看露天電影，是屬於孩子們的夏日浪漫！

黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮等共同打造

節目邀請同樣身為父母的音樂人黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦及首次以個人身分演唱自己創作曲的小威，為孩子們打造出九首以世界民謠為基底的流行音樂，跨越古典、爵士、電子、流行音樂多種曲風，每首歌都是一份獻給孩子的祝福。

【手作童坊】我會自己來！親子手作體驗

《小亨利木工》小怪物原木綠盆栽 小木工體驗

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

媽媽寶寶親子風格市集“超級人氣“的一日小木工體驗課，去年讓許多小朋友與爸媽們最期待的「 小亨利木工：小怪物原木綠盆栽手作體驗」最親切又細心的小亨利老師，暑假檔滿百忙之中，還惦記者去年和小朋友的勾勾手約定，今年開放限量報名啦！

從器皿到綠植栽，將由小亨利木工教室的亨利老師，親自手把手教小朋友，如何自己動手，做出自己的第一個「小野人植栽」作品，看小孩閃閃發亮的眼神、專注的小職人精神，自己做木工綠植栽的過程，讓小朋友愛不釋手呦！

《RETRO印刷JAM》絹印版畫體驗

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

親子風格市集特別邀請到知名絹印工作室「RETRO印刷JAM」專業又溫柔的絹印手作老師們，將在現場手把手教初學者使用設計圖案，搭配多款布品、絹印彩劑完成作品，可以挑選多款10+以上的可愛圖騰，有小動物、水果、趣味樣圖…等，多樣的可愛圖樣選擇。

RETRO印刷JAM手作老師帶領下，輕鬆又簡單地完成，一份專屬自己的絹印手作商品哦！來場朋友小聚、親子同樂時光一起來動手玩絹印體驗吧！

《嘻關節》塗鴉字設計硅藻土杯墊∣熱塑片DIY磁鐵、鑰匙圈

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

The Joint 嘻關節 推崇人與人之間的互動、連結與同樂。推動以嘻哈為主體的互動藝術活動，喜歡小朋友的街舞老師們，傳遞更多有趣的音樂、藝術、塗鴉字體…嘻哈街頭元素的美感，和嘻哈囝仔們一起分享。熱縮片以簡單的工具材料加上隨意塗鴉也能製作出漂亮的作品。

【遊行派對】夏夜松菸-動物狂歡派對大遊行 #台北市立動物園110週年

夏日晚風中，要悄悄地進行一件動物界的遊行派對秘密哦！松菸的吉祥物「松鴨桑」放暑假好怕無聊，《松鴨桑》號召了許多動物界好友，來松菸舉辦盛大的動物狂歡派對遊行！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

【親子風格市集】風格育兒品牌逛起來 吃喝玩樂通通來!

媽媽寶寶號召台灣優質的育兒好物及周邊商品，介紹各種親子生活，更具風格的好選擇！

母子鱷魚-第一品牌超跑氣墊拖鞋、台北富邦文教基金會-兒童影視、水滴文化-童書繪本、叮寧-戶外防護、NUBY-嬰童品、逗寶-風格育兒選品、惠生研-保健品、南僑-居家清潔系列、齒妍堂-兒童牙膏、新鐵多-兒童保健系列。邀請知名人氣市集美食名店出攤，MOODY 微醺小酒館、春日糖餅-韓國糖餅專賣店、KAJU義式手工冰淇淋，適合全家人逛好逛滿！

媽媽寶寶親子風格市集 好多的贈品拿不完

上官網搶先報名活動，可現場兌換「台塩鹼性離子水420ml滴露、Annluya 安綠雅單片面膜、惠生研益生菌試用包、明治Q貝、明倍適、W博拭純水清淨棉、3M靜電空氣濾網體驗包、雪印達智體驗包…等」有玩又有拿，趕快來上活動網站填報名表單！

媽媽寶寶∣2024親子風格市集-夏日松一下

★日期: 2024/7/6㊅ 13:00-20:00

★地點：松山文創園區(文創大街)、臺北文創一樓(文化廣場)

★官網：http://2024stylemarket.mombaby.com.tw/

#文化部國家語言整體發展方案支持 #國家語言主流化 #語言友善環境台語比例約1/3適合全齡同樂